Salmo: “In trappola” testo e audio della quinta traccia dell’album “Flop”

Salmo “In trappola” testo e audio.

Quinta traccia del nuovo album del rapper sardo da lui stesso definito come il peggior album della sua discografia.

Qui a seguire testo e audio.

SALMO in trappola testo e audio

(Di Andrea Moroni – Maurizio Pisciottu – Riccardo Puddu)

(OK)

Qualcuno può sepperlimi vivo? (OK)

Almeno non devo sentire la merda che

c’è in giro

Almeno per un po’, fino a quando tornerò

dall’eterno riposo (OK)

lo sarò il sistema, ma quello nervoso

Se tu vuoi il mio posto, sogni ad occhi

aperti

La gelosia è un mostro, ma con gli occhi

verdi

Qui tutti i famosi, ma nessuno ci fa un

soldo

lo che cerco l’anima e ci trovo solo il

corpo

Damn

Ballo ubriaco sopra il tavolo

Quando mi chiedi come stai

Sto

Arrotolato nella tasca del Diavolo

Comodo così non sono stato mai

Ma sono in trappola

Fatemi uscire (Fatemi uscire)

Mi sento in trappola, ehi

Fatemi uscire

E io, killer, proverò a uscirne

Sono come un topo nelle scatole Skinner

Mandami un Twitter

Manderò una foto dall’inferno con la

scritta “No filter”

Porto le birre, tu il drug dealer

Fotto questi rapper come tipe su Tinder

Pieni di glitter, pieni di bimbi

No babysitter, gne-gne-gne-gne-gne

‘Sti bambini fanno: “Ooh”

Mentre vado in psicanalisi mi serve un

TSO, ya

Hai prenotato? Il tuo nome qui non c’è

Se vuoi la fama ad ogni costo e non sai il

come e il perché

Damn

Ballo ubriaco sopra il tavolo

Quando mi chiedi come stai

Sto

Arrotolato nella tasca del Diavolo

Comodo così non sono stato mai

Ma sono in trappola

Fatemi uscire (Fatemi uscire)

Mi sento in trappola, ehi

Fatemi uscire