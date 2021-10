Salmo: “Hellvisback 2” testo e audio della decima traccia dell’album “Flop”

Salmo “Hellvisback 2” testo e audio.

Nona traccia del nuovo album del rapper sardo da lui stesso definito come il peggior album della sua discografia.

Qui a seguire testo e audio.

Salmo Hellvisback 2 testo e audio

(Di Maurizio Pisciottu – Silvano Albanese – Riccardo Puddu)

A ripensarci, preferivo il vento

Al rumore delle strade ripulite in centro

E se fuori è quasi giorno sai che è buio

dentro

La mattina esiste solo per il pentimento

E tu mi parli di elezioni mentre mangi un

cornetto, ehi

Fammi un caffè politicamente corretto

E se c’è la partita, scusa, ma mi

disconnetto

Meglio mi addormento quando prende

fuoco il tetto

Amore, questa vita è così folle che ti odio

Tutto mi fa schifo come quando sono

sobrio

Pensavi su Plutone di trovare del plutonio

Invece hai vinto una vacanza insieme a

me in ‘sto manicomio, eh-eh

Meglio non sapere, prova solo a

immaginare

Che i malati di mente vedono il mondo

realmente com’e

Guardati intorno, è tutto un sogno, una

simulazione dell’inconscio

Devi svegliarti

Dimmi una bugia credibile, ah-ah-ah-ah

Perché la verità non fa per me, ah-ah

Dimmi quando parte, eh

lo non so dove si va

Ma vacci tu su Marte, eh

Voglio spaccare tutto solo per sentire

che rumore fa

Mi sento al sicuro quando vado oltre

Tu ci vedi un muro, io ci vedo porte

E se muori, giuro, a noi non ce ne fotte

Troverò qualcuno a cui dare le colpe

Ci mandano di fuori ma hanno detto:

“Non uscite”

Se non senti più i sapori, puoi leccarti le

ferite

Fai uno shot di acquavite mentre aspetti

il meteorite

Che sognavi con timore da due vite

Bravo

È nella mente la tua schiavitù

Parli di libertà, ma finché non è schiavitù

Per me è un mestiere fare il saggio

Perché la testa mia lavora pure il primo

maggio, eh-eh

Meglio non sapere, prova solo a

immaginare

Che i malati di mente vedono il mondo

realmente com’e

Guardati intorno, è tutto un sogno, una

simulazione dell’inconscio

Devi svegliarti

Dimmi una bugia credibile, ah-ah-ah-ah

Perché la verità non fa per me, ah-ah

Dimmi quando parte, eh

lo non so dove si va

Ma vacci tu su Marte, eh

Voglio spaccare tutto solo per sentire

che rumore fa