Salmo, testo e significato di “Bye Bye” feat Kaos, quinta traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Bye Bye feat Kaos: significato del testo della quinta traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “bye bye” feat kaos: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Primo e unico featuring del disco, Bye Bye feat. Kaos è un brano introspettivo e denso, un vero ego-trip, con un potente ritornello rap che spacca in due la traccia.

TESTO DEL BRANO

Yo

Non cade foglia che l’inconscio non voglia

Tra me e me stesso chi decide per primo?

Devo rendermi conscio fino alla noia

O penserò che il resto della vita sia destino

Guido in stato di ebrezza

Rischio l’arresto

All’esame di coscienza mai stato onesto

Sono in fuga dalle tasse

Ho lo stato appresso

La curva senza il parabrezza

Freno col destro

Sopravvivo alle catastrofi, scarafaggi

Devo sempre farmi spazio, riconfermarmi

A volte vorrei solo farmi, o spararmi

Quando sti rapper parlano di spaccio e di armi

Intelligenza artificiale, ignoranza naturale

In ogni caso è uguale, giusto per farci del male

La paura è più letale della malattia che non ha cura

Come la cultura di cancellare i volti

Sento il profumo dei ricordi

Di quando ero più ricco avevo tutto tranne i soldi

Adesso per pensare non mi bastano i secondi

Non ho pagato il conto

Al mio tre corri

Corri!

La guerra è fuori, tu che fai?

Dormi

L’ultimo messaggio, aspetto che ritorni

A chi dice “non drogarti”

Rispondi “siamo fatti di sostanze dei sogni”

Io sono l’ultimo rimasto

Gli altri sono campioni di vuoto sincronizzato e di salto con l’astio

Tu vuoi il presente che è un disastro

Scrive per chi non capisce neanche mezzo incastro

Non capisci un cazzo

Ho capito l’intenzione, sì

Confondere la verità con l’opinione

Che va per la maggiore

La direzione opposta è sempre la migliore

Questo è uno di quei giorni

Al mio tre corri

Tre!

Sento il profumo dei ricordi

Di quando ero più ricco avevo tutto tranne i soldi

Adesso per pensare non mi bastano i secondi

Non ho pagato il conto

Al mio tre corri

Corri!

La guerra è fuori, tu che fai?

Dormi

L’ultimo messaggio, aspetto che ritorni

A chi dice “non drogarti”

Rispondi “siamo fatti di sostanze dei sogni”

E vi saluto

Metto giusto un contributo

Sono in viaggio da 30 anni col biglietto scaduto

Mai ricevuto rispetto né aiuto

Sul petto hai una stella io ne ho sette come Hokuto

Sopravvissuto alle crisi d’astinenza

Il laccio sul braccio

La dose di coerenza

Io non vi piaccio non faccio tendenza

Sono solo uno straccio vi ho pulito la coscienza

Pazienza ormai ho accettato questo ruolo

Bloccato alla partenza

Mi hanno cancellato il volo

Ma ho continuato

Ho scavato nel sottosuolo

Ho trovato

La speranza ormai è un cadavere sotto il lenzuolo

Perché rimane solo un giorno

Solo che oggi è esattamente quel giorno

Faccio il punto, il punto di non ritorno

Io conto fino a tre poi levo di torno

Tre!

Sento il profumo dei ricordi

Di quando ero più ricco avevo tutto tranne i soldi

Adesso per pensare non mi bastano i secondi

Non ho pagato il conto

Al mio tre corri

Corri!

La guerra è fuori, tu che fai?

Dormi

L’ultimo messaggio, aspetto che ritorni

A chi dice “non drogarti”

Rispondi “siamo fatti di sostanze dei sogni”