Salmo, testo e significato di “Beatcoin”, nona traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Beatcoin: significato del testo della nona traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “beatcoin“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Beatcoin è una traccia che cambia pelle a metà. Il brano è infatti suddiviso in due momenti, ognuno con un flow totalmente diverso dall’altro, e si caratterizza per la presenza di una citazione ai grandi fashion brand che, più che un’esaltazione, suona come una pura dissacrazione.

TESTO DEL BRANO

(Just do it)

F**k Dior

Saint Laurent

D&G

No Vuitton

No Ambassador

Givenchy

All night long

Con i bro sulla street

Tu sei un G tutto chic

Tu sei John, fashion week

Ra ta ta

Rappo crudo

Una tartar

Io voglio ammattar

Tutte queste star

Sono on point

Power nap

Power joint

Caccia i cash

Per il rap

Investi su di me

Sulle drum

Beatcoin

Fu*k Dior

Saint Laurent

D&G

No Vuitton

No Ambassador

Givenchy

All night long

Con i bro sulla street

Tu sei un G tutto chic

Tu sei John, fashion week

Ra ta ta

Rappo crudo

Una tartar

Io voglio ammatar

Tutte queste star

Sono on point

Power nap

Power joint

Caccia i cash

Per il rap

Investi su di me

Sulle drum

Beatcoin

Dammi i soldi che fotte

Sì, frate’

Ho le mani bucate

Stigmate

Sono qui che conto sillabe

Qui dove non prende internet

Profilo basso Rickenbacker

Chi compete ritenta ritenta ritenta

E perde

Il mio rap è quinto dan, Petersen

In questo mestiere sono pro più che mai

Steppo il quartiere bro, solo tute Nike

Dì la verità

Dì la verità

Dì la verità

Dì sempre la verità

Sei un rapper della domenica

Uno come te fa la fine che merita

Fu*k Dior

Saint Laurent

D&G

No Vuitton

No Ambassador

Givenchy

All night long

Con i bro sulla street

Tu sei un G tutto chic

Tu sei John, fashion week

Ra ta ta

Rappo crudo

Una tartar

Io voglio ammattar

Tutte queste star

Sono on point

Power nap

Power Joint

Caccia i cash

Per il rap

Investi su di me

Sulle drum

Beatcoin

No man

Arrivo all black

No brand

Fanculo lo slang

La gang

Ma sparati in bocca, Cobain

Baddest man in the planet

Come Fedor

Fred Astaire del rap dal vero

Davvero

Davvero

Davvero

Fotti il credo

Monsignor Monclero

Menomale che non me la meno

Me ne frego

Perché almeno io non nego che potremmo farne a meno

Della moda di sti rapper

Che si vestono come le zie

Che vanno a far la spesa

La domenica a Natale

Sei d’accordo con me?

D’accordo con me non mi pare

Chi non vuole apparire alla fine scompare

Ti sembra normale?

Fu*k Dior

Saint Laurent

D&G

No Vuitton

No Ambassador

Givenchy

All night long

Con i bro sulla street

Tu sei un G tutto chic

Tu sei John, fashion week

Ahhhh

Ra ta ta

Rappo crudo

Una tartar

Io voglio ammattar

Tutte queste star

Sono on point

Power nap

Power joint

Caccia i cash

Per il rap

Investi su di me

Su di me

Beatcoin