Salmo: “Antipatico” testo e audio della prima traccia dell’album “Flop”

Salmo “Antipatico” testo e audio.

Prima traccia del nuovo album del rapper sardo da lui stesso definito come il peggior album della sua discografia.

Qui a seguire testo e audio.

(Di Andrea Moroni – Maurizio Pisciottu – Riccardo Puddu)

Dopo le polemiche dei mesi scorsi Salmo torna a far parlare la musica. Ecco “La chiave”!

Ti giuro, non capisco questi ragazzini

ricchi

Con la smania per le armi mentre

sparano a salve

Immagino fucili tra le mani dei tuoi figli

Quando parte un colpo in canna dritto

sulle tue palle

O che puoi fare il brutto, c’hai la faccia

del killer

Ma poi ti sgamo il trucco, sì, e la faccia,

bello il rimmel

Tu vuoi fare il G, bel film, bel thriller

Peccato nella vita, G, tu sia Ben Stiller

Mi incollo sopra il beat come Vinavil

Sent il flow e rovinati

Gli altri cadono di testa, bro, tipo Indovina

Chi?

Si scioglie in bocca questa kush, pare

Mon Chéri

Se la vita è come un gioco allora è

Pusher’s Street

Va così

Ancora in piedi come le scope

Tutto fatto, chissà come, frate, chissà

dove

Chi se ne frega se la terra esplode

Aspettano occhiali da sole dentro un

black Land Rover

E il ritorno del Salmone sulla traccia

E il tipico stile del tipi-tiki-t-tikt-boom!

È una vita che lo aspetto ma non passa

Frate, siamo quelli della techno sotto

cassa

Dai locali cheap ai locali chic

C’è la fashion week, via di qui

Houdini, luridi

Mangiatevi ‘sta merda, è gluten-free

Felice di beccarti qui, back in beat

Mi fa cagare Cardi B e il Bacardi Breezer

Dovrei sparire e andare a Tel Aviv e aprire

un B&B

E invece sono ancora qui, ma porco..

Non mi capacito

Sono diventato un vecchio tragico,

Michele Flaccido

Rappo così classico che, fra’, mi chiama

Puffy

E dice che ‘sta merda è così classic

Non è religione quando non inganna

Non c’è storia se non fanno un dramma

Per l’italiano tutte zoccole tranne la

mamma

E il detto dice: “Impara l’arte e metti i

soldi in banca”

Chi lo fa si gira e parte, gira le carte

E non fiatare che in

‘sto gioco mi giran le

palle

Fuori fare il fico, sei Zequila, rimettiti in

fila

Quando passi la gente si gira, ma

dall’altra parte

Dimmi dove vai quando ti addormenti

Porta ‘autocertificazione, i documenti

Fossi stato famoso prima dei venti

A quest’ora svaligiavo appartamenti

Mi basta la mia tipa che mi dà dello

psicopatico

La calma e l’influenza, frate, sono

asintomatico

Si, sono proprio il tipo, l’antipatico

Sì, sono proprio il tipo, l’antipatico

Ma quando ho il mic in mano, Cristo,

esplode l’antipanico