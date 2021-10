Salmo: “A Dio” testo e audio dell’undicesima traccia dell’album “Flop”

Salmo “A Dio” testo e audio.

Decima traccia del nuovo album del rapper sardo da lui stesso definito come il peggior album della sua discografia.

Qui a seguire testo e audio.

SALMO A DIO TESTO E AUDIO

(Di Alex Britti – Davide Pavanello – Maurizio Pisciottu)

Bella frate’ se ci sei batti un colpo che

qua c’è un problema

Con l’acqua alla gola, le mani in

preghiera, non possiamo farci una, ah

Dicono in giro che il peggio bandito sia il

padre di Cristo

Che la chiesa non paga la cena e alla

beneficenza non ti hanno mai visto

Non fa

Mettere al mondo degli figli, sì, credimi

Non fa

Da mettere in fondo che sbaglio consigli

Si, penso sia inutile guardare un film o

una serie TV

Quando mi basta il TG

Immagino te con un drink che sorridi

Perché tanto nella tasca hai 3g

Mollami, oh, è un po’ colpa tua questo

clima di merda

Ho letto il tuo libro, la Bibbia, e alla fine

ho capito che parla di guerra

Padre, non sono un infame, no

lo che volevo trovare qualcuno cui valga

la pena pregare

A ‘sto punto, sì, è meglio morire, fra’,

come svegliarsi e tornare a dormire

Allaccia le scarpe che fuori c’è il sole ma

non posso uscire

Odiami pure, ti fa stare bene, ma almeno

rispondi ai messaggi

La gente che prega ti chiama la sera e

rispondono i centri massaggi

Non fa

Vivere al prezzo del costo, ti giuro che

Non fa

Neanche a morire, non c’hanno più posto

La querra ai fottuti i batteri nei passi di

tutti i vangeli

Questi ci credono scemi ma noi siamo un

passo avanti, ehi

Sia benedetto il tuo nome, Signore, che il

mondo lo salva un dottore

Se non hai timore, neanch’io

In fondo la lettera c’è scritto: “Addio”

amen

Padre, non sono un infame, no

lo che volevo trovare qualcuno cui valga

la pena pregare

lo che volevo trovare qualcuno cui valga

la pena pregare