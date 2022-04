PSICOLOGI: testo, audio e significato di “Sui muri”, decima traccia contenuta nell’album “Trauma”

PSICOLOGI Sui muri testo e significato.

Sui muri è la decima traccia del secondo disco degli PSICOLOGI, Trauma, fuori per Bomba Dischi dal 29 aprile 2022.

Kid Drast: “Stesi in mezzo ai vicoli”

Lil Kaneki: “Acab”

PSICOLOGI sui muri testo e audio

Prodotta da: Drast

Testi: Alessio Aresu e Marco De Cesaris

Pianoforti: Benjamin Ventura

Edizioni Puro srl



DRAST

La mia migliore amica è una 66

Mi aiuta a non ricordare i suoi nei

Ma io in Barceloneta ci ritornerei

Per farti conoscere gli amici miei

Noi due quando viaggiavamo e guardavamo gli altri

Un po’ troppo introversi per parlarci

E forse ora vuoi farmi una faccia di schiaffi

Io vorrei farti

E forse il cielo è solo il tetto di qualcosa di più grande

Di una stanza

E se mi tengo ancora dentro ciò che provo, esplodo

Quindi, Marco, basta

Dille che la ami, dille che la vuoi qui adesso

Dille che se ci crolla il mondo addosso, non ci ammazza

Anche se ogni volta che stai per chiamarla

Per come stai dovrebbero chiamare un’ambulanza

RITORNELLO

Ed ho visto un angelo con gli occhi scuri

Ed i capelli più corti del fiato

Ho letto frasi d’amore sui muri

Erano tutte con verbi al passato

Tu vedi nero quando hai gli occhi chiusi

Io vedo noi distesi sopra a un prato

Ho scritto frasi d’amore sui muri

Ed il mio nome adesso è cancellato

LIL KANEKI

La Rambla sui tuoi occhi, contiamo poli opposti

Due uomini si baciano sopra ad un prato

Ed è così normale

Pensa che bello vivere senza più odiare

Pappagalli volano, sento il sole nelle ossa

E penso che ’sta vita non mi fa più male

Ma in fondo sono solo pelle e ossa

E sono un passeggero, quindi dovrò tornare

Roma mia, quanto mi manchi, per me tu sei così

Il cielo, l’amore, l’estate, i tuoi sorrisi

Qualcuno ti odia e lo senti, ti fa male

Ma sei abituata al domani, sei fatta per restare

Per quanti treni ho preso, per quanta pioggia ho visto

Tu sei il mio sole, la mia vita, tutto ciò che ottengo

Per quanto lontano io un giorno possa andare

Tu sarai per sempre casa e una casa rimani

RITORNELLO

Ed ho visto un angelo con gli occhi scuri

Ed i capelli più corti del fiato

Ho letto frasi d’amore sui muri

Erano tutte con verbi al passato

Tu vedi nero quando hai gli occhi chiusi

Io vedo noi distesi sopra a un prato

Ho scritto frasi d’amore sui muri

Ed il mio nome adesso è cancellato