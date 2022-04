PSICOLOGI: testo, audio e significato di “Pagine”, prima traccia contenuta nell’album “Trauma”

PSICOLOGI Pagine testo e significato.

Pagine è la prima traccia del secondo disco degli PSICOLOGI, Trauma, fuori per Bomba Dischi dal 29 aprile 2022.

PSICOLOGI PAGINE significato e autori

Il brano è stato prodotto da Drast e Winniedeputa e scritto da Alessio Aresu e Marco De Cesaris.

Kid Drast: “Le parole tristi di una giovane donna”

Lil Kaneki: “Andare avanti nonostante tutto”

PSICOLOGI PAGINE testo e audio

DRAST

Le foto di te da bambina ed un biglietto della metro di Londra (ahah),

le pentole sporche in cucina, per cui tua madre ti darà la colpa (ahah),

e chiudi briciole di autostima, dentro l’ultima tua cartina corta (ahhha),

le parole tristi di una giovane donna di cui a nessuno importa (ahah),

palazzi fuori alla finestra, che a vederli tutti i giorni ti dimentichi il sole,

lasciare gli studi e ricominciare altrove, cambiare città, casa e nome,

abbassare le aspettative, sperando che farlo renda tutto migliore,

disegnare un mondo perfetto, per scoprire alla fine di non avere il colore.

RITORNELLO

E tu non piangi mai,

nessuno merita le tue lacrime,

non parli mai,

vuoi che rimanga quando mi gridi vattene,

neanche ti alzi, ormai,

non hai neanche più la forza di combattere,

provi di tutto per provare qualcosa,

ed il tuo libro perde sempre più pagine,

e tieni stretti i pugni dentro le maniche,

ed il tuo libro perde sempre più pagine.

LIL KANEKI

Non c’è niente per te, mi chiedo adesso dove andrai

Hai visto cedere te stessa dentro i tuoi guai

Potresti anche dirmi no ma lo sai che è una bugia

Se la notte ti confonde e scappi sempre via.

Non chiedi mai perché piangi sola ormai vuoi solo andartene essere libera

Ma non c’è niente di male se vuoi qualcosa in più, le tue occhiaie sono fiamme, e io ci sto laggiù.

RITORNELLO

E tu non piangi mai,

nessuno merita le tue lacrime,

non parli mai,

vuoi che rimanga quando mi gridi vattene,

neanche ti alzi, ormai,

non hai neanche più la forza di combattere,

provi di tutto per provare qualcosa,

ed il tuo libro perde sempre più pagine,

e tieni stretti i pugni dentro le maniche,

ed il tuo libro perde sempre più pagine.