PSICOLOGI: testo, audio e significato di “Medicine”, ottava traccia contenuta nell’album “Trauma”

PSICOLOGI Medicine testo e significato.

Medicine è l’ottava traccia del secondo disco degli PSICOLOGI, Trauma, fuori per Bomba Dischi dal 29 aprile 2022.

PSICOLOGI medicine significato e autori

Il brano è stato prodotto da Drast e Alex Legit e scritto da Alessio Aresu e Marco De Cesaris.

Ecco le frasi dei due artisti per questo brano…

Kid Drast: “La soluzione ai problemi”

Lil Kaneki: “L’italiano è una lingua letterale”

PSICOLOGI medicine testo e audio

LIL KANEKI

(Il mio paese, il mio)

Il mio paese crede più negli angeli e nei farmaci, che,

nelle persone,

e lo stato non da rimedi sai,

ma ti reclude come soluzione,

non darmi corda no, non voglio dire cose,

che hanno un peso più grande di me,

e lo so che ti tappi gli occhi e provi,

a non vedere il razzismo che c’è.

Se non fumassi, non vi lascerei fare come vi pare,

non penserei che tutto questo sia stupendo,

e non mi scorderei che il mondo va a puttane.

RITORNELLO

La soluzione ai problemi sono le medicine,

una per fare festa una per chi non sorride,

una appena ti svegli e una prima di dormire,

medicine medicine,

riempiti di medicine,

la soluzione ai problemi sono le medicine,

una per stare sveglio una per chi non sorride,

una a prima mattina e una prima di morire,

medicine medicine,

riempiti di medicine.

(Riempiti di medicine).

DRAST

Un mio amico lavora 10 ore,

ogni notte 10€,

dice facevo più soldi quando vendevo,

un altro con la laurea ad honorem,

spazza nei cessi a nero,

dice vivevo meglio se mi uccidevo,

una mia amica per pagare l’università,

lavora in un bar,

e il capo è uno schifoso malato,

un altro amico dopo due anni in casa sta,

uscendo di testa ma,

ormai per lo stato è un drogato,

e se mi divertissi come è legale fare,

o morirei di noia,

o morirei di fame,

e fuori c’è la guerra,

e sono vuote le strade,

che non devi pensarci,

ci devi fare pace.

RITORNELLO

La soluzione ai problemi sono le medicine,

una per fare festa una per chi non sorride,

una appena ti svegli e una prima di dormire,

medicine medicine,

riempiti di medicine,

la soluzione ai problemi sono le medicine,

una per stare sveglio una per chi non sorride,

una a prima mattina e una prima di morire,

medicine medicine,

riempiti di medicine.

(Riempiti di medicine)