PSICOLOGI: testo, audio e significato di “Libero”, sesta traccia contenuta nell’album “Trauma” in duetto con Franco126

PSICOLOGI Libero testo e significato.

Libero è la sesta traccia del secondo disco degli PSICOLOGI, Trauma, fuori per Bomba Dischi dal 29 aprile 2022. Nel brano il duo collabora con Franco126.

PSICOLOGI libero significato e autori

Il brano è stato prodotto da Paco W Martinelli e scritto da Alessio Aresu, Marco De Cesaris e Federico Bertollini.

Ecco le frasi dei due artisti per questo brano…

Kid Drast: “In bilico in un bilocale”

Lil Kaneki: “Voglia di piangere e scappare”

PSICOLOGI libero testo e audio

RITORNELLO

Voglio sentirmi libero,

voglio vivere libero,

pensando a te io riderò riderò,

voglio un nuovo capitolo, e non riesco a scriverlo,

che cosa non va non ti va mai di dirmelo,

con te mi sento libero libero libero,

in bilico in un bilocale senza ossigeno,

non vorrei stare qui però,

da un po’ io non mi sento libero.

FRANCO 126

Anche stasera devo avere a che fare con me,

e fare i conti con domande che non vorrei mai pormi,

e le risate non colorano più il grigio dei giorni,

e c’è un silenzio che punteggia col vuoto tutti i discorsi.

Adesso che cammino solo,

non so nemmeno,

quante miglia ho messo tra chi sono,

e cio’ che ero,

chissà se c’è un angolo dell’emisfero,

dove non esiste né dolore né pensiero.

Voglio sentirmi libero,

come chi non ha legami,

come stormi che disegnano su un cielo di carta

come un soffio di vento che corre a filo sull’acqua,

come un sole che respira il buio via dalla stanza,

come su un liberty grigio ai tempi di scuola,

quand’ero meno cinico di come sono ora,

da queste parti i sogni non hanno mai vita facile,

ed ho imparato a mie spese,

quanto costa essere fragile.

RITORNELLO

Voglio sentirmi libero libero libero

voglio vivere libero, libero, libero

pensando a te io riderò riderò, riderò

voglio un nuovo capitolo, e non riesco a scriverlo,

che cosa non va non ti va mai di dirmelo,

con te mi sento libero libero libero,

in bilico in un bilocale senza ossigeno,

non vorrei stare qui però,

da un po’ io non mi sento libero.

LIL KANEKI

Non passa il sole di giorno,

con tutte queste sbarre,

ogni cosa sembra piena,

ma l’odio si fa più grande,

e sai che in fondo,

la morte è sorella all’arte,

potresti darmi un bacio e farmi morire all’istante,

e non c’è tempo però so,

che questo mondo è un’agonia,

morire dentro una bugia,

lasciare indietro quello che è stato,

però so che,

non ho colpe,

ma risposte,

e non dipendono da te.

RITORNELLO

Voglio sentirmi libero, libero, libero

voglio vivere libero, libero, libero

pensando a te io riderò riderò, riderò

voglio un nuovo capitolo, e non riesco a scriverlo,

che cosa non va non ti va mai di dirmelo,

con te mi sento libero libero libero,

in bilico in un bilocale senza ossigeno,

non vorrei stare qui però,

da un po’ io non mi sento libero.

DRAST

Ora che anche la pioggia è andata via,

Dai muri fragili di casa mia, chi mi fa compagnia?

Mi hai lasciato solo una tela bianca,

ti sei portata via la fantasia…