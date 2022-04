PSICOLOGI: testo, audio e significato di “Colore”, quinta traccia contenuta nell’album “Trauma”

PSICOLOGI Colore testo e significato.

Colore è la quinta traccia del secondo disco degli PSICOLOGI, Trauma, fuori per Bomba Dischi dal 29 aprile 2022.

PSICOLOGI colore significato e autori

Il brano è stato prodotto da Drast e Golden Years e scritto da Alessio Aresu, Marco De Cesaris.

Ecco le frasi dei due artisti per questo brano…

Kid Drast: “Facciamo finta che questo terrazzo sia il Panorama Bar”

Lil Kaneki: “Club mentre fuori piove”

PSICOLOGI Colore testo e audio

Prodotta da Drast e Golden Years (Pietro Paroletti)

Testi di Alessio Aresu e Marco De Cesaris

Edizioni Puro srl / Universal Music Publishing Ricordi Srl

DRAST

Se vuoi fumare ti porto in Olanda,

se vuoi ballare ti porto a Berlino,

stanotte i miei amici hanno preso una stanza,

se porti da bere ti invito.

E non ricordo niente di ieri sera,

solamente che tu eri bella davvero,

stesi sulla tua macchina luna piena,

mi sembrava molto più vicino il cielo,

e se ti va,

facciamo finta che questo terrazzo sia il Panorama Bar.

RITORNELLO

Non so fermarmi più,

mi vedo a testa in giù,

c’è una canzone che suona da un altro mondo,

e tu,

negli occhi hai un posto che non c’è,

portami con te,

dove va a dormire il sole,

persi in mezzo ai flash,

portami con te,

diventiamo colore.

LIL KANEKI

E ti ho già vista,

non hai difetti per me,

hai già un altro,

contiamo insieme,

1,2,3,

non avevi di meglio,

non ti dava attenzioni,

mi credevi più bello,

bastavamo da soli,

e se vuoi perder tempo con chi non ferisce,

ti auguro il meglio,

di sorrider tra l’alcool, dentro le piste,

dentro un bordello.

E dammi gli attimi che ho perso,

perché non li avrò più indietro.

RITORNELLO

Non so fermarmi più,

mi vedo a testa in giù,

c’è una canzone che suona da un altro mondo,

e tu,

negli occhi hai un posto che non c’è,

portami con te,

dove va a dormire il sole,

persi in mezzo ai flash,

portami con te,

diventiamo colore.