PSICOLOGI: testo, audio e significato di “Acido”, settima traccia contenuta nell’album “Trauma”

PSICOLOGI Acido testo e significato.

Acido è la sesta traccia del secondo disco degli PSICOLOGI, Trauma, fuori per Bomba Dischi dal 29 aprile 2022.

PSICOLOGI acido significato e autori

Il brano è stato prodotto da Drast e Valerio Bulla W Martinelli e scritto da Alessio Aresu e Marco De Cesaris.

Ecco le frasi dei due artisti per questo brano…

Kid Drast: “Ma nel vuoto cosa resta”

Lil Kaneki: “Spero che un giorno troverai la persona giusta per te”

PSICOLOGI acido testo e audio

Prodotta da: Drast e Valerio Bulla

Testi: Alessio Aresu e Marco De Cesaris

Chitarre: Valerio Bulla

Cori: Giovane Giovane

Additional drums: Francesco Aprili

Edizioni Puro srl

LIL KANEKI

Acido come tutto quello che finisce

Pessimo in ogni cosa che ho provato ma siamo alle solite

Lasciamo oh oh oh tutto quello, che finisce

Pessimo ogni volta che ti guardo distogli lo sguardo e resto immobile

E sai che ti cerco per parlare non sei sola quasi mai

Dammi qualcosa per affogare.

RITORNELLO

Ma nel vuoto cosa resta? Sono stanco di aspettare!

Una testata tra folla, una chiamata all’ospedale,

in mezzo a cose che non scordi,

penso non importi,

se dentro gli attimi,

non ci sei più,

e potrei pure star bene,

dirti che riesco ad amare,

che se finisci con un altro,

non c’è niente di male,

mentre assisto a un disastro,

collasso nel retto, e poi,

penso che in fondo il problema son io.

DRAST

Quel coglione pettinato,

coi soldi dei suoi genitori,

è tutto ciò che ho sempre odiato,

ha soltanto amici famosi,

mi punta sempre il flash addosso,

come se fossi la madonna,

si tocca al bagno di nascosto,

se pensa alla vita da rockstar,

e tu ancora ci giri, che ti porta in giro,

ci mangi nigiri, è il tuo migliore amico,

il tuo salone è pieno finché il cielo è azzurro,

basta un po’ di pioggia e resta solo il vino,

e scusa se divento acido,

ma nessun altro ti dirà,

che anche non avessi un euro non avessi niente io resterei qua.

RITORNELLO

Ma nel vuoto cosa resta? Sono stanco di aspettare!

Una testata tra folla, una chiamata all’ospedale,

in mezzo a cose che non scordi,

penso non importi,

se dentro gli attimi,

non ci sei più,

e potrei pure star bene,

dirti che riesco ad amare,

che se finisci con un altro,

non c’è niente di male,

mentre assisto a un disastro,

collasso nel retto, e poi,

penso che in fondo il problema son io.