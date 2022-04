PSICOLOGI: testo, audio e significato di “1312”, nona traccia contenuta nell’album “Trauma”

PSICOLOGI 1312 testo e significato.

Medicine è la nona traccia del secondo disco degli PSICOLOGI, Trauma, fuori per Bomba Dischi dal 29 aprile 2022.

PSICOLOGI 1312 significato e autori

Il brano è stato prodotto da Drast e Winniedeputa e scritto da Alessio Aresu e Marco De Cesaris.

Ecco le frasi dei due artisti per questo brano…

Kid Drast: “Stesi in mezzo ai vicoli”

Lil Kaneki: “Acab”

PSICOLOGI 1312 testo e audio

Prodotta da: Drast e Winniedeputa

Testi: Alessio Aresu e Marco De Cesaris

Edizioni Puro srl

RITORNELLO

1312,

lo sanno anche i muri qui.

Luci accese, strade buie,

bambini sui liberty.

Venerdì, amami,

per terra nei vicoli,

buttati nei vicoli,

ed è 1312,

per sentirci liberi.

Luci accese, strade buie,

locali terribili.

Venerdì, amami,

per terra nei vicoli,

stesi in mezzo ai vicoli.

DRAST

Diavoli,

si amano,

nei peggio bar di napoli,

non parliamo da un pezzo

ma il gin tonic fa miracoli,

c’è qualcosa nell’aria, questa è la notte degli angeli,

banchi nuovi,

venerdì,

collezionando immagini.

Chi è stato troppo in silenzio ama fare casino,

e chi non ha nessuno a casa vuole stare in giro,

chi è amico della fine vive all’ultimo respiro,

io ancora torno a casa con le luci del mattino.

RITORNELLO

1312,

lo sanno anche i muri qui.

Luci accese, strade buie,

bambini sui liberty.

Venerdì, amami,

per terra nei vicoli,

buttati nei vicoli,

ed è 1312,

per sentirci liberi.

Luci accese, strade buie,

locali terribili.

Venerdì, amami,

per terra nei vicoli,

stesi in mezzo ai vicoli.

Poliziotti guardan male, in 8 sopra un marciapiede,

in piedi come su nuvole nere,

il mio amico che collassa nella doccia, farmaci dentro la bocca, domani non se lo ricorda, ti prego,

se esiste un modo,

allora salvaci,

ragazzi in fissa per le droghe,

il dolore si fa più grande,

non c’è niente da riparare,

pioggia cade come sangue,

per ogni persona zitta,

scrivo questa e grido che;

1312,

lo sanno anche i muri qui.

Luci accese, strade buie,

bambini sui liberty.

Venerdì, amami,

per terra nei vicoli,

buttati nei vicoli,

ed è 1312,

per sentirci liberi.

Luci accese, strade buie,

locali terribili.

Venerdì, amami,

per terra nei vicoli,

stesi in mezzo ai vicoli.