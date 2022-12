Pinguini Tattici Nucleari: il testo di “Stage diving”, quarta traccia contenuta in “Fake news”

Pinguini Tattici Nucleari Stage diving testo della quarta traccia contenuta nell’album Fake News fuori dal 2 dicembre 2022.

Il brano è stato scritto da Riccardo Zanotti e Marco Paganelli. Con loro ha prodotto il brano Enrico Brun.

Pinguini Tattici Nucleari Stage diving testo

Okay guys, one, two, three

Uoh oh oh oh oh oh oh oh

Uoh oh oh oh oh oh oh oh

È stata dura, lo ammetto

cercare di capire il tuo dolore

ed ora che ci vivo dentro

mi son dimenticato il mio colore (Viola)

sono un camaleonte senza più uno sfondo

ora che ho perso l’attimo non ti rispondo

sarà che ho visto Lanthimos e temo il mondo

non arrivo mai primo, ma per un secondo

E canterò anche se so che quando esagero ti scoccia

tu salterai, sì, come fanno i concerti con la pioggia

perché stasera Roma pare solo nostra

e non è vero, ma fai finta, che ti costa?

tu sei quel brivido che provo prima di fare stage diving ai live

quindi mi prendi o te nе vai?

quindi mi prendi o te ne vai?

E piove sui nostri volti

la riconosco, è pioggia del Pigneto

che sa di amori usati e sepolti

come i biglietti tra i sedili della metro B

ricordi quella volta che mi hai fatto le carte

sacrifichi la verità in favore dell’arte

ho riso ed ho pensato che c’avevi ragione

ma cazzo se sei vera dentro questa canzone

E canterò anche se so che quando esagero ti scoccia

tu salterai, sì, come fanno i concerti con la pioggia

perché stasera Roma pare solo nostra

e non è vero, ma fai finta, che ti costa?

tu sei quel brivido che provo prima di fare stage diving ai live

quindi mi prendi o te ne vai?

Prima levati le scarpe

sennò qualcuno le prende

poi con un tocco soltanto

togli le cuffie da dentro le orecchie

prenditi il tempo che serve

prova a ascoltare la gente

fa’ un bel respiro e cammina deciso

verso le transenne

cerca due occhi nel vuoto

di cui poterti fidare

trova le bocche che vogliono dire

unite alle mani che possono dare

amore, ho finito i consigli

ma basta che ti lasci andare

far stage diving è il modo più bello di volare

Uoh oh oh oh oh oh oh oh

uoh oh oh oh oh oh oh oh

perché stasera Roma pare solo nostra

e non è vero, ma fai finta, che ti costa?

tu sei quel brivido che provo prima di fare stage diving ai live

quindi mi prendi o te ne vai?