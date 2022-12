Pinguini Tattici Nucleari: il testo di “Non sono cool”, dodicesima traccia contenuta in “Fake news”

Pinguini Tattici Nucleari Non sono cool testo della dodicesima traccia contenuta nell’album Fake News fuori dal 2 dicembre 2022.

Il brano è stato scritto da Riccardo Zanotti, Enrico Brun, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli.

Pinguini Tattici Nucleari Non sono cool testo

Provo a re iniziare con tipo

Nanana, nanana

Nanana, nanana

Sarà che dentro al cuore mi aspetto ancora qualcosa

tipo una happy family in riva al lago degli Ozarks

vorrei tornare indietro e cantare i pezzi dei Prozac+

o che la trap evolva e diventi meno noiosa

mi sono detto: “Faccio le quattro” ma era una posa

e nello stomaco ho una farfalla, sì ma… riposa

perché è successo come una cripta

dormi bene che è già finita

un po’ Fifa che scripta

perdi sempre tu la partita

Io non sono cool, non sono cool, non sono cool

Rutum-tutu-tutum

Io non sono cool, non sono cool, non sono cool

dentro la testa ho una drum machine che non ha più tempo per flex on this

non sono cool, non sono cool, non sono cool

sono e non faccio la Drama queen, io sono un artista di serie bis

Duetto le stelle sopra le mie tette

dico: “Si sente che non sei più rock”

canto da cani e non sono un trend-setter

mai dire mai, basta dire “Mic drop”

sferzo nel traffico che trovo l’ispirazione per una canzone

hai nomen omen, e, se ci pensi, “raccordi” è l’anagramma del mio nome

Non sono cool, non sono cool, non sono cool

dentro la testa ho una drum machine che non ha più tempo per flex on this

non sono cool, non sono cool, non sono cool

sono e non faccio la Drama queen, io sono un artista di serie bis

Bello show biz in Italia, mi sembra di stare nell’Ancien Régime

del tipo “Facciamo una foto ricordo” in fila ordinati, maschi etero chees

quando si dice “paese reale” si intende “paese di sudditi e re”

e avere culo vuol dire leccare il culo di chi sta più in alto di te

Non sono cool, non sono cool, non sono cool

dentro la testa ho una Drum machine che non ha più tempo per flex on this

non sono cool, non sono cool, non sono cool

sono e non faccio la Drama queen, io sono un artista di serie bis

Non sono cool, non sono cool, non sono cool

voglio cantare ma fuori dal coro, essere vero tra attori di Forum

non sono cool, non sono cool, non sono cool

vendono l’anima un po’ tipo Faust, San Pietro non apre a un San Siro sold out