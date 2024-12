Pinguini Tattici Nucleari, testo e significato di “Migliore”

Pinguini Tattici Nucleari, Migliore: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album Hello World (Epic / Sony Music Italy).

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con Hello World: un viaggio di 15 brani che invita l’ascoltatore a mettersi “scomodo“, a lasciarsi coinvolgere, a essere pronto ad alzarsi per ballare, a sedersi per riflettere e a intraprendere un percorso caleidoscopico tra emozioni, esperienze e riflessioni.

Già disponibile sia in digitale che nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato e LP colorato autografato per Epic / Sony Music Italy, il disco vuole infatti regalare una nuova prospettiva, come sempre estremamente personale e sentita, sulla complessità del presente, ancora una volta attraverso gli occhi di una band.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI, “Migliore”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Dopo un tragico caso di femminicidio, nauseato e incredulo, ho preso un foglio e mi sono messo al pianoforte. Sono ben consapevole che il mondo non si cambia con la musica, ma se anche solo una canzone può portare a un dibattito – al bar, in una scuola o in uno spogliatoio – allora ha fatto il suo. Pure nel buio più profondo, non dobbiamo smettere di sperare in un futuro migliore”.

“migliore”: testo DEL BRANO

Riccardo Zanotti, Enrico Brun

A un tratto il bambino guardò

Sua madre negli occhi, a metà del percorso

Chiese: dove si arriva da qui?

Lei disse: non so, ma spero in un posto

Migliore

Migliore

Vorrei insegnarti parolacce che non devi dire

Nel poco tempo che rimane prima che il tuo tempo non esista più

Vorrei insegnarti a fare tardi, sai

magari con gli amici

Mentre ti aspetto a notte fonda sul divano in compagnia della TV

Ma il mondo ha deciso di no

Ho provato a combatterlo, però non si può

Ti avrei dato un secolo, un anno, due ore

Ma forse ti meriti un tempo migliore

Un tempo migliore

Piccola donna, che cammini tra le stelle

Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37

Sei la rima fiore amore

La più difficile che ci sia

La trovi solo se hai fortuna in certe notti bianche di periferia

Ma il mondo ha deciso per noi

Che siamo due vittime del senno di poi

Tramontano le nuvole, ma resterà il sole

Perché tu ti meriti un giorno migliore

Tu dormi, bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino

Che strano destino, andarsene a maggio come due fragole

Giro in tondo ormai da ore

Ho una sola direzione

Seguo il ritmo del tuo cuore che ancora non c’è

Ho finito le parole

Cerco il mio finale e so che

Forse non sarà il migliore

Ma almeno sarà qui con te

A un tratto il bambino capì

Che il buio finiva in una ninnananna

La madre lo strinse e così

Finì di esser madre e iniziò a essere mamma