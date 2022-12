Pinguini Tattici Nucleari: il testo di “Barfly”, undicesima traccia contenuta in “Fake news”

Pinguini Tattici Nucleari Barfly testo dell’undicesima traccia contenuta nell’album Fake News fuori dal 2 dicembre 2022.

Il brano è stato scritto da Riccardo Zanotti, Enrico Brun e Fabrizio Ferraguzzo.

Pinguini Tattici Nucleari Barfly testo

Londra tira i calci a chi vuol guardare indietro

a chi si sveglia troppo tardi, a chi si abbraccia sulla metro

un cielo che promette sole

ma che continua a mantenere pioggia

crescerà persone sole

come pesci nella boccia

qualcuno lancia il tocco in aria

altri imparano a fare il caffè

i cervelli scappano in Alitalia

sì ma le braccia in Ryanair

e lo dovevo prevedere che mi avresti portato guai

sì ma cantarti è il solo modo per non doverti lasciare mai

per non doverti lasciare mai

Ed ora dove vai?

m’hanno detto che hanno chiuso il Barfly

hai altri altri posti dove ubriacarti

altri lеtti dove addormentarti

altre amiche con cui lamentarti di me

E lo so che ti ho abbandonato

come un bisbiglio nel frastuono

o un esorcista pensionato

che appende il crocifisso al chiodo

volevamo essere insegne illuminate ad Oxford Street

diventare punti fermi e non puntini sulle i

Tun-cha, tu-cha, tu-cha

Ed ora dove vai?

m’hanno detto che hanno chiuso il Barfly

hai altri altri posti dove ubriacarti

altri letti dove addormentarti

altre amiche con cui lamentarti di me, yeah eh

Darling, devi svegliarti sennò fai tardi per il tuo shift

dentro la testa ho dei tarli, mi dicono: “Parti e vai via di qui”

sabato esco alle quattro, andiamo a teatro a vedere John Cage?

cazzo, guarda i biglietti, troppo per due con la minimum Wage

darling, sevi svegliarti sennò fai tardi per il tuo shift

dentro la testa ho dei tarli, mi dicono: “Parti e vai via di qui”

vita, sì, tratta dal Britain dura ma zitta come John Cage

cazzo, guarda i biglietti, troppo per due con la minimum Wage

Ed ora dove vai?

m’hanno detto che hanno chiuso il Barfly

hai altri altri posti dove ubriacarti

altri letti dove addormentarti

altre amiche con cui lamentarti di me, yeah eh