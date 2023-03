Madame: testo e significato di “Se non provo dolore”, dodicesima traccia contenuta nell’album “L’amore”

Madame Se non provo dolore testo e significato della dodicesima traccia del nuovo album della cantautrice, L’amore, fuori per Sugar Music dal 31 marzo 2023.

Questo disco di Madame è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Madame se non provo dolore significato del brano

Il pezzo è stato scritto da Madame con Bias e prodotto da quest’ultimo con Luca Faraone e Shablo. Se non provo dolore è sicuramente il pezzo più intimo di tutto il disco in cui la cantautrice si apre e confessa le sue fragilità, i labirinti emotivi in cui la sua mente si rinchiude non lasciando spazio agli altri per entrare ma al tempo stesso in cerca di una soluzione per sconfiggere tutti i suoi demoni.

Madame se non provo dolore testo e audio

Ho chiuso con un’altra amica oggi chissà come sto

Non ho la forza per parlarmene in confidenza

Mi ha dato della pazza pure lei c’avrà ragione

Non io che l’ho accusata di giudicarmi da sempre

Voglio un aereoporto di farfalle gialle e viola

Un giardino fatato dove piangere in silenzio

Sento che non provo nulla e ho una paura boia

Voglio stare un po’ da sola ma da me non ho un aiuto

Non sono un terreno stabile per un giardino segreto

I miei segreti devo dirli al mondo che mi rassicuri

Sei normale figlia mia non stai impazzendo

Hai solo bisogno di amore hai solo bisogno di tempo

Ho amato mio fratello da volerci far l’amore

Le mani di mio padre da staccargliele dal braccio

Il seno di mia madre da pretenderlo con forza

Non ho avuto le cure che dovevo

Dimenticata, per errore

Trascurata, per dolore

Maltrattata, egoismo

Diventata, Narciso

E sto implorando il mio corpo di reagire agli input

Perché a volte non ricorda come stare vivo

Non si riconosce se non lo faccio impazzire

Se non provo dolore

Sto implorando la gola mia di non arrendersi

Ai miei occhi di schiudersi quando mi sveglio

Al mio sesso di rispondere quando lo sfiorano

Sono daltonica emotivamente

Ho uno spettro di emozioni più ridotto

Rispetto alla palette di riferimento

Sono solo rabbia paura e fomento

Sento l’amore del mio uomo solo se mi sventra

E lo voglio più profondo e forte o non lo sento

Caro mio sono abulica sono un leone in fuga

Neanche la gabbia mi fa sentire al sicuro

E la mia rabbia frusta sulle serrature

Tu lo sai cosa vuol dire essere cattivi?

Vedere gli altri e soffocarsi per te e non sentirli?

Sentirti dire che ti amano ma non capirli?

Se non provo dolore

Chi non ti educa all’amore

Amore non ti ama

So che un giorno capirai quanto potrai amarti

Mi guarderai con tenerezza senza odiarmi più

Se non provo dolore