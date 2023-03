Madame: testo e significato di “Per il tuo bene”, tredicesima traccia contenuta nell’album “L’amore”

Madame Per il tuo bene testo e significato della tredicesima traccia del nuovo album della cantautrice, L’amore, fuori per Sugar Music dal 31 marzo 2023.

Questo disco di Madame è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Madame per il tuo bene significato del brano

Ecco come parla di questa canzone la cantautrice:

Questo brano si collega alla perversione della scrittura. Perversione che etimologicamente deriva dal latino e significa distorcere.

Io spesso immagino di essere un fantasmino che salta di corpo in corpo e che vive la storia di una persona e poi esce.

In questa canzone immagino di essere il padre, il figlio non voluto di questa persona e ogni volta cerco di fargli del male per insegnargli qualcosa e fargli capire il bello della vita. Questo brano l’ho scritto al ritorno da Sanremo 2021 nella vasca da bagno. Dopo aver cantato Voce sono tornata e nel mio momento relax mi è venuto in mente. E’ la prima traccia del nuovo disco che ho scritto.

Il pezzo è scritto da Madame per il testo e da Madame, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, Vincenzo Luca Faraone per la musica. Produce Luca Faraone.

Madame per il tuo bene testo e audio

Mi farei uomo solo per donarti il padre che non hai avuto

E farti appoggiare sul petto villoso le guance spillate di pianto

Ti farei del male ti potrei tagliare perchè tu l’hai sempre voluto

E farti capire che cosa vuol dire diventare grande

Mi farei vecchia solo per donarti il passato che ho

Ti farei vedere i miei seni cadenti per farti capire che conta e che no

Ti vorrei pettinare sentendoti urlare a ogni nodo che sciolgo

E farti capire che cosa vuol dire affrontare chi sei

Mi farei figlio soltanto per essere pregna di te

Un figlio che non hai voluto ma che è capitato da sè

Ti vorrei sentire che vuoi soffocarmi mentre piango forte

E farti capire che cosa vuol dire sentirne le colpe

Mi farei madre tua solo per morire giovane

E farti affrontare la paura letale che attornia la morte

Ti vorrei mentire dicendoti che dormo il giorno e la notte

E farti capire che cosa vuol dire che non c’è un per sempre

Mi farei bestia soltanto per morderti sulle caviglie

Veder che rincasi per trovare in fretta il tuo vecchio fucile

Ti vorrei fuggire lasciandoti esangue nel prato fiorito

E farti capire che cosa vuol dire curarsi di sé

Mi farei giostra soltanto per vederti attendere in fila

Volermi montare e provare il reale piacere di vita

Per quanto l’amore possa o non possa esistere

è la più bella delle bugie

il più studiato degli inganni

il più persuasivo dei discorsi