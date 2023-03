Madame: testo e significato di “Nimpha”, quarta traccia contenuta nell’album “L’amore”

Madame NIMPHA – La storia di una ninfomane testo e significato della quarta traccia del nuovo album della cantautrice, L’amore, fuori per Sugar Music dal 31 marzo 2023.

Questo disco di Madame è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Madame nimpha significato del brano

Nimpha è la storia di una ninfomane.

Nimpha è uno dei personaggi principali del disco. Un uomo è innamorato di lei, ma non ce la fa più a sfamarla. Questa canzone parla di tutte le persone che hanno una sessualità pronunciata e non si sentono amate dal prossimo. Ho deciso di parlarne da femmina perché sono una donna.

Come nel caso della prostituta protagonista del brano di Sanremo, anche Nimpha racconta la storia di una persona di cui è difficile parlare.

Il brano è stato scritto da Madame per il testo e da Madame, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, Vincenzo Luca Faraone per la musica. Produzione Shablo e Luca Faraone.

Madame nimpha testo e audio

T’innamorasti di me

Per come spiavo il mare la notte

Senza che lui si accorgesse di nulla

Tu sei innamorato di me

Ma forse un po’ troppo per te

Che ogni notte chiedo sempre un po’ di più

E più mi guardi

Più non sai se

Vorresti amarmi

O privartene

Non vuoi lasciarmi godere

E volere

L’ultimo goccio di te

E più mi guardi

Più penso che

Vorresti amarmi

Ma non sai se

Vorrai lasciarmi

Godere

E mi stai confessando piangendo

Ohohoh nimpha

Che succhi la mia linfa

Ti getterei nel mare

Per non vederti più

Ohohoh nimpha

Ridammi la mia linfa

Ti spingerei nell’ade

Per non guardarti più

Poi ti rinnamorasti di me

Per come spiavo il mare la notte

Sembrava che si accorgesse di me

Sarai innamorato di me

Per sempre ma forse per te

Ogni notte sarà dura darmi sempre un po’ di più

E più mi guardi

Più non sai se

Vorresti amarmi

O lamarmi e

Non vuoi lasciami nemmeno

Volere

L’ultimo goccio di te

E più mi guardi

Più penso che

Vuoi ammazzarmi

Ma non sai se

Vorrai lasciarmi cadere

Mi stai supplicando piangendo

Ohohoh nimpha

Che succhi la mia linfa

Ti getterei nel mare

Per non vederti più

Ohohoh nimpha

Ridammi la mia linfa

Ti spingerei nell’ade

Per non guardarti più

Ti sei innamorato di me

Ma non hai mai capito che

Sono nata nimpha e nimpha morirò

Tu sei innamorato di me

E nel mare che spiavo con te

Sono nata nimpha

E nimpha sono morta

Grazie a te