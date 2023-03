Madame: testo e significato di “Donna vedi”, sesta traccia contenuta nell’album “L’amore”

Madame Donna vedi testo e significato della sesta traccia del nuovo album della cantautrice, L’amore, fuori per Sugar Music dal 31 marzo 2023.

Questo disco di Madame è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Madame donna vedi significato del brano

In questo brano si affronta il tema della perversione delle parole.

Perversione è una parola che ho scoperto da poco che si associa spesso a qualcosa di sessualmente sbagliato, ma in realtà significa prendere un concetto e trasmutarlo in qualcosa di differente. In questo brano immagino che nella scorsa vita ero un uomo. Parlo a una donna e le dico: “io in qualche modo vorrei capirti al 100%. Se in questa vita sono nata donna, un motivo c’è sicuramente. Nella scorsa vita ero un uomo, non so perché”. E’ un brano che porta in luce gli stereotipi legati alle femmine. Ed io che nella vita precedente ero un uomo, vorrei comprendere come si ama e come capisce e comprende una donna. E come si può provare vero amore e rispetto nei confronti di una donna.

Parlando del brano, Madame arriva a discorsi più generali.

Nonostante quello che scrivo sembri in contrasto coi miei veri pensieri, il mio fine è quello di valere come donna. In questo disco, in quello di prima e in tutti i prossimi: vincere come donna. I miei pezzi fanno luce anche sui pregiudizi. Uno psicanalista mi ha detto che sono un giocoliere che gioca con le palle infuocate. devo stare attenta a non scottarmi troppo. Ma a volte scottarsi è bello.

Il pezzo è scritto da Madame per il testo e da Dario Pruneddu per la musica. Producono Shablo, Luca Faraone, Dario Pruneddu.

Madame DONNA VEDI testo e audio

Eh, eh, eh

Mi piace whisky

Il sesso con le femmine

Una pussy che è una friskies

Che ride e penso cristo le femmine

La rischio

La prendo e la raddrizzo

Finché invece di ridere non mi urla finiscila

Donna io ti amo non ha senso chiavare

Donna fammi il letto tra coccole e favole

Donna vedi il sesso è così da animali

Che a te che sei un angelo cadrebbero le ali

Io sono donna sì

Ma nella scorsa vita avevo il cazzo

E lo so da come sono yin e sono yang

E sono Jung

A volte l’empatia fa la parte nella giungla

Della serpe che la preda la incanta

Donna

In questa vita son della tua razza

Perché devo imparare ad ammirarti davvero

Chissà quanto ho scopato nella scorsa vacanza

Che era la scorsa vita da uomo che avevo

Donna

Fammi un po’ vedere che con me sai avere polso

Scopati un uomo dentro al nostro letto mentre dormo

Fammi un po’ vedere che io ho sempre avuto torto

E che quello che mi resta è una donna che amo

E non ha senso chiavare

Donna fammi il letto tra coccole e favole

Donna vedi il sesso è così da animali

Che a te che sei un angelo cadrebbero le ali

Perché vedi le femmine

Si metton sui ginocchi dietro ai cessi dei festival

Aspettan che le tiri per il crine e con la leppa

Ricercano uno schiaffo con la bocca mezza aperta

L’erotico sublime incandescente amato

Donna

L’ho fatto mille volte

In mille vite

Ora sei tu la criptonite

Che mi serve per volare tra le stelle

La mia luna di riferimento

Muovi le maree senza sfiorarmi nemmeno

Una femmina

Ce l’ho ad ogni pozzanghera

Anche al centro di Parigi

Lancerei un fazzoletto prima che passi coi tacchi

Ma tu mi rassereni tutti questi cieli bigi

E resta con i jeans

Non ti mettere mai i tacchi

Che ti amo così

Preparami una cena

E con la scusa sto lì

Dormiamo sotto una coperta nera a puntini

E il firmamento è la più bella che posso portarti

Donna