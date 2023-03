Madame: testo e significato di “Avatar”, quattordicesima traccia contenuta nell’album “L’amore”

Madame Avatar – L’amore non esiste testo e significato della prima traccia del nuovo album della cantautrice, L’amore, fuori per Sugar Music dal 31 marzo 2023.

Questo disco di Madame è diviso in vari personaggi che parlano. C’è dell’autobiografia, della biografia e della fantasia che trova riscontro nella realtà.

Madame avatar significato del brano

Ecco come parla di questa canzone la cantautrice:

Ho fatto un’esperienza particolare in cui ci siamo trovati tutti bendati a girare per la stanza e ballare. Arriva una donna che si spruzza dell’acqua profumata sulle mani e inizia a sfiorarmi il viso per 40 secondi. Inizo a provare un forte sentimento nei confronti di quel gesto. Immagino che dal mio petto esca una luce collegata a quest’altra eprsona che non sapevo chi fosse. Da qui è nato il mantra “tu non esisti ma io ti sento”.

Non esisti come persona perché in quel momento non hai un viso, un corpo né una voce, ma io ti sento lo stesso. L’amore è esattamente quella connessione che si crea al di là dell’aspetto sociale, tutt’intorno. Non parlo solo dell’amore tra persone, famiglia, uomo, donna. Io parlo delle sfumatore, ed è in queste sfumature che si nascondono le gemme più preziose dell’amore. Quello che ha Avatar di speciale è che è esattamente la conclusione di tutto il mio percorso con questo album. Ho parlato di amore carnale anche volgarmente, ho parlato di stereotipi, ho parlato delle persone che non sono mai calcolate. Con gli ultimi brani ci si alza un attimo e passo a una visione più spirituale, più naturale, essenziale e assoluta di quello che l’amore è secondo me. Avatar è costruita come un viaggio, un trip di due anime che si incontrano.

Il pezzo è scritto da Madame per il testo e da Madame, Gianmarco Manilardi, Antonio Filippelli per la musica. Producono Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi.

Madame avatar testo e audio

Tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti

Il corpo è solo l’involucro con cui ti vesti

L’età è soltanto la cifra sul listino prezzi

Il genere è solo lo scaffale su cui ti vendi

Sei un “sono” che ha suonato col mio

Tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti

Ancora un istante resta di luce

Poggia su di me

Stringimi la mano

Urla forte se hai paura di quello che vedi

Chiudi gli occhi e arrenditi

Senti il corpo lievitare

Prendi il volo

Luce

La vedi la luce?

Vuoto

Ti senti volare?

Corpo

Non è più reale

Cuore

Lo senti scoppiare eh?

Appoggia le labbra qui dove non vede nessuno

A piccoli tocchi di medio anulare e poi nuda

Fatti guarire dal suono della mia natura

Poi sventrami pure

(Tu non esisti)

Vedi i colori del coma e il rumore del nulla

Respira a pieni polmoni poi vomita tutto

Stringimi forte la mano se ti fa paura

Ma resta qui ancora

Tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti ma io ti sento

E tu non esisti ma io ti sento

E tu

Tu

(Ma io ti sento)