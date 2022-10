Luigi Strangis: testo e autori di “Occhi lucidi”, prima traccia dell’album “Voglio la gonna”

Luigi Strangis Occhi lucidi testo e autori.

Occhi lucidi è la prima traccia del nuovo album del vincitore di Amici 21, Luigi Strangis. Voglio una gonna è fuori dal 14 ottobre per 21co con distribuzione Artist First.

Il brano è stato scritto da Raige (Alex Vella), Emanuele Lovito e M. Di Nunzio e racconta le sensazioni di un amore che è giunto al capolinea attraverso il racconta dell’ultima bugia che ci si giura con gli “occhi lucidi”.

Luigi Strangis Occhi Lucidi TESTO

Pensavo fossi mia, mia, mia

abitudini

intrappolati qui, qui, qui

occhi lucidi

dentro una macchina con te

parole di plastica

Dai facciamo una pazzia

prendi tutto e andiamo via

e non ci credevo neanche io, ma te lo ripetevo

non lo so mandare via, questo nodo in gola

ba-baciami ancora, eh, eh, eh

parli di noi due, ma al passato

dai ma scusa, per caso

tu mi hai già cancellato? eh, eh, eh

siamo come stelle su un ramo

belli da togliere il fiato

ma nel posto sbagliato

Pensavo fossi mia, mia, mia

abitudini

intrappolati qui, qui, qui

occhi lucidi

dentro una macchina con te

parole di plastica

E il vento forte ci portava via via via

come rondini

e poi di nuovo qui, qui, qui

occhi lucidi

dentro una macchina io e te

parole di plastica

mentre ci giuriamo una bugia

Mentre fumi l’ultima dicendo: questa è l’ultima

Io rido perché sai lo dici sempre

e dai non fare la stupida, si dai alziamo la musica

magari poi non sento più niente

Ok ti ho persa da un po’

scrivo pezzi d’amore

perdo pezzi di cuore, e mi chiedi:

“Che c’hai?” “Cosa pensi Che c’ho?”

è come un mitragliatore

colpi dentro l’addome

Il suono della tua voce

quando pronuncia il mio nome

peccato che pensavo fossi mia, mia, mia

abitudini

intrappolati qui, qui, qui

occhi lucidi

dentro una macchina con te

parole di plastica

E il vento forte ci portava via via via

come rondini

e poi di nuovo qui, qui, qui

occhi lucidi

dentro una macchina io e te

parole di plastica

mentre ci giuriamo una bugia

occhi lucidi, occhi lucidi

mentre ci giuriamo una bugia

occhi lucidi, occhi lucidi

mentre ci giuriamo una bugia