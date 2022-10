Luigi Strangis: testo e autori di “Non cambia mai”, Sesta traccia dell’album “Voglio la gonna”

Luigi Strangis Non cambia mai testo e autori.

Non cambia mai è la sesta traccia del nuovo album del vincitore di Amici 21, Luigi Strangis. Voglio una gonna è fuori dal 14 ottobre per 21co con distribuzione Artist First.

Il brano è stato scritto da Alessandro La Cava e V. Centrella.

Luigi Strangis NON CAMBIA MAI TESTO

Penso

a miliardi di parole e poi te le scrivo di getto

con l’inchiostro che sporca la carta e lo rende imperfetto

com’era un tempo

quando c’era il tempo

di godersi il momento

e di dirsi ti aspetto

e di sognare il giro del mondo in un giorno

Questa strada si illumina

di persone e pubblicità

si cammina a 100 all’ora

e ci si innamora

Tra le panchine bagnate dei parchi del centro

e i lucchetti con i nomi attaccati sui ponti

con su scritto

cosa sei

cosa sei per me

Fare a meno di

fare a meno di te

fare a meno di te proprio non ci riesco

e ci penso

che l’amore non sente mai il tempo e non cambia mai

Resto

in silenzio dentro questo bar che non cambia l’aspetto

e si sente l’odore di casa e lo riconosco

come quando si illumina

tutto intorno se mi stai accanto

camminando in ogni storia

ci si innamora

Tra le panchine bagnate dei parchi del centro

e i lucchetti con i nomi attaccati sui ponti

con su scritto

cosa sei

cosa sei per me

Fare a meno di

fare a meno di te

fare a meno di te proprio non ci riesco

e ci penso

che l’amore non sente mai il tempo e non cambia mai

Questa luna pallida

si riflette dentro noi

goccia di una lacrima

che sorridi e se ne va

come luna pallida

quando lascia posto al sole

evapora ogni lacrima

che sorridi e se ne va

Tra le panchine bagnate dei parchi del centro

e i lucchetti con i nomi attaccati sui ponti

con su scritto

cosa sei

cosa sei per me

Fare a meno di

fare a meno di te

fare a meno di te proprio non ci riesco

e ci penso

che l’amore non sente mai il tempo e non cambia mai

che l’amore non sente mai il tempo e non cambia mai

che l’amore non sente mai il tempo e non cambia mai