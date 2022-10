Luigi Strangis: testo e autori di “Niente a parte te”, settima traccia dell’album “Voglio la gonna”

Luigi Strangis Niente a parte te testo e autori.

Niente a parte te è la settima traccia del nuovo album del vincitore di Amici 21, Luigi Strangis. Voglio una gonna è fuori dal 14 ottobre per 21co con distribuzione Artist First.

Il brano è stato scritto da Giordana Angi che per Luigi aveva già scritto il singolo estivo Tienimi stanotte.

Luigi Strangis NIente a parte te TESTO

Chiediti come si fa

a costruirti in mano il mare

forse è questo quello che non fa

chi mette limiti al suo sogno, dimmi

come stare su Marte

a ballare senza scarpe

fottendo i problemi, non sentire le distanze

giocare con le stelle, non subire mai violenze

com’era quella cosa che dicevi

Non ho mai avuto niente, amore, a parte te

non ho mai distrutto niente, vero, a parte me

a picco sul mare la mia pace

vive il tuo volto sui ricordi e sui confini

Quando atterri poi come si fa

a non urlare a squarciagola

se ti perdo non so più studiare

e se poi litigo vorrei annegare dimmi

Come stare su Marte

domani se mi lasci farti

avere ogni cosa che volevi, qui stanotte

darti idee solo bene sulla pelle

avere tutto, male e bene, dai tuoi occhi voglio bere

Non ho mai avuto niente, amore, a parte te

e non ho mai distrutto niente, vero, a parte me

a picco sul mare la mia pace

vive il tuo volto sulle vele

e siamo solo dolci belve amore io e te

e non ho mai voluto niente vero a parte te

la noia s’incazza e fa l’amore

la gioia non vive se non sei accanto

Amarti libera com’era ieri?

quella volta in cui piangevi

disegnando le pareti con le mani

mi fissano m’inchiodano i pensieri se mi chiami

nel momento rimani, nel momento rimani

Tutto il resto tace male, sempre

come foto nella mente

spegne ogni mio tormento

senti questa pelle sente

questa stessa pelle sente

stai con me fino a quando non invecchieremo

Non ho mai avuto niente, amore, a parte te

non ho mai distrutto niente, vero, a parte me

a picco sul mare la mia pace

vive il tuo volto sulle vele

e siamo solo dolci belve, amore, io e te

e non ho mai voluto niente vero a parte te

la noia s’incazza e fa l’amore

la gioia non vive se non sei accanto