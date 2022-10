Luigi Strangis: testo e autori di “Cicatrici “, ultima traccia dell’album “Voglio la gonna”

Luigi Strangis Cicatrici testo e autori.

Cicatrici è l’ultima prima traccia del nuovo album del vincitore di Amici 21, Luigi Strangis. Voglio una gonna è fuori dal 14 ottobre per 21co con distribuzione Artist First.

Il brano è stato scritto da M. Domenichelli, J. Germanò e Leo Pari.

Luigi Strangis Cicatrici TESTO

Tu mi ricordi il mare visto da lontano

sei una conchiglia persa al centro di Milano

profumo di vaniglia dentro la mia mano

ripenso alle frasi che hai sottolineato

e vorrei lasciarmi andare

addormentarmi e non pensare più

ho toccato un tasto che non dovevo più toccare

le cicatrici questa notte mi rifanno male

sabato è arrivato per le strade come un vandalo

abbiamo dato scandalo

Dì la verità

cosa volevi da me quella notte

non so che fai

lacrime distorte

ti chiamo mille volte ma non serve a niente

giro la città

svuoto le tasche e cerco le risposte

non so che fai

lacrime distorte

ti chiamo ancora più forte

ma non senti niente

Le ho provate tutte ma non so che provo

ti ho trovato a caso e adesso non ti trovo

senza di te questo locale è vuoto

da solo questa vita brucia come il fuoco

ma è arrivato sabato Io cammino per la strada come un vandalo

voglio fare il panico

come quando c’eri sempre te con me

come potrei scordarmelo

Dì la verità

cosa volevi da me quella notte

non so che fai

lacrime distorte

ti chiamo mille volte ma

non serve a niente

giro la città

svuoto le tasche e cerco le risposte

non so che fai

lacrime distorte

Ti chiamo ancora più forte

Ma non senti niente

Senti niente

Senti niente

Senti niente

Dì la verità

cosa volevi da me quella notte

non so che fai

lacrime distorte

ti chiamo mille volte ma

non serve a niente

giro la città

svuoto le tasche e cerco le risposte

non so che fai

lacrime distorte

ti chiamo ancora più forte

ma non senti niente