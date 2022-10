Luigi Strangis: testo e autori di “Bang bang”, ottava traccia dell’album “Voglio la gonna”

Luigi Strangis Bang bang testo e autori.

Bang bang è l’ottava traccia del nuovo album del vincitore di Amici 21, Luigi Strangis. Voglio una gonna è fuori dal 14 ottobre per 21co con distribuzione Artist First.

Il brano è stato scritto da Edwyn Roberts, A. Pugliese e Giordano Colombo.

Luigi Strangis Bang bang TESTO

Non dirmi che non lo sai

che cosa sarà di noi

due nomi nella rubrica

due chiacchiere ad un’amica

mentre tu te ne vai

e non me la prendo mica

si dice così è la vita

ma falla finita

E prenderò un volo lontano

soltanto per dirti di no

per poi fare l’amore a parole per ore

attaccati a un telefono

dimmi perché ti amo e io ti dirò perché

ti odio, mi odio, che odio

Impazzirò

Bang bang fammi male è facile

bang bang falle tu le regole

siamo figli del destino

e dei film di Tarantino

allora bang bang va bene

bang bang, bang bang, bang bang

E portami ancora al mare

dai che in macchina son due ore

fermiamoci in un baretto

la sera fa sempre freddo pure all’equatore

finiamoci dentro un letto

cos’è che mi avevi detto?

dai che la smetto

e prenderò un volo lontano soltanto

per dirti di no

per poi fare l’amore a parole per ore

attaccati a un telefono

dimmi perché ti amo e io ti dirò perché

ti odio, mi odio, che odio

Impazzirò

Bang bang fammi male è facile

bang bang falle tu le regole

siamo figli del destino

e dei film di Tarantino

e allora bang bang va bene

bang bang, bang bang

bang bang, bang bang

Bang bang fammi male è facile

bang bang falle tu le regole

siamo figli del destino

e dei film di Tarantino

allora bang bang va bene

bang bang, bang bang Bang bang, bang bang