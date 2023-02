LDA: testo, significato e audio di “Weekend” tredicesima traccia contenuta nell’album “Quello che fa bene”

LDA Weekend testo e significato del tredicesimo brano contenuto nell’album Quello che fa bene fuori dal 17 febbraio per Columbia Records – Sony Music Italy.

Il brano è stato prodotto da Steve Tarta e scritto da LDA, Alessandro Caiazza e Steve Tarta.

LDA weekend significato del brano

Ecco come racconta il brano Luca:

“Ѐ il brano più leggero di tutto il disco, l’abbiamo scritta proprio per alleggerire il tutto. ‘Cosa fai questo weekend? Passalo insieme a me’.

Con questo brano spero di far arrivare un sentimento di spensieratezza a chi mi ascolta..”

LDA WEEKEND TESTO e AUDIO

Cosa fai questo weekend ?

Baby lascia perdere lui non capisce ciò che sei

Passi stasera da me ?

Perché se mi darai un secondo in cambio ti dono un mondo

E la tua attesa aumenta il desiderio

Ma il tuo desiderio non conosce attesa

Io non resisto prenoto un aereo

E nel decollo ho la tua voce impressa

Il mondo è solo un posto da scoprire

Se lo guardiamo insieme

La tua bellezza non conosce fine

Quindi adesso scendi e dimmi

Cosa fai questo weekend ?

Baby lascia perdere lui non capisce ciò che sei

Passi stasera da me ?

Perché se mi darai un secondo in cambio ti dono un mondo

Ti guardo e dico wow

Solo con te sorrido

Regalami un motivo

Per dirti che sei una stella la cosa più bella che ancora non ho

Cosa c’è? non dirmi che non provi niente

Sai perché? Adesso non ti lascio più

È per te che mi perdo tra la gente

E credo nel per sempre se mi dici che mi ami e tendi le tue mani

Così che possiamo scappare via

Non si può stare lontani aspetto che mi chiami

E tra tutti quei litigi dimmi

Cosa fai questo weekend ?

Baby lascia perdere lui non capisce ciò che sei

Passi stasera da me ?

Perché se mi darai un secondo in cambio ti dono un mondo

Ti guardo e dico wow

Solo con te sorrido

Regalami un motivo

Per dirti che sei una stella la cosa più bella che ancora non ho

Foto di Fabrizio Cestari