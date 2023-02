LDA: testo, significato e audio di “Quello che fa bene” brano che dà il titolo al nuovo album

LDA Quello che fa bene testo e significato del brano che dà il titolo al nuovo album fuori dal 17 febbraio per Columbia Records – Sony Music Italy.

Il brano è stato prodotto da Steve Tarta e scritto da LDA, Alessandro Caiazza e Steve Tarta.

LDA quello che fa bene significato del brano

Ecco come racconta il brano Luca:

“È una canzone dettata dalla maturazione che ho avuto durante questo tempo. Anche se è passato poco da ‘Quello che fa male’ a ‘Quello che fa bene’, per me vale tanto. La musica mi fa stare bene, mi fa sorridere, anche nelle canzoni più tristi mi aiuta a star meglio. È una valvola di sfogo incredibile, è il mio giocattolo più serio.”

LDA QUELLO CHE FA BENE TESTO e AUDIO

Ci son dolori che non meritano dei cerotti

Perché merito il dolore di questa ferita

Quanto fa male dirti che non siamo ancora pronti

Per accettare che questa storia è finita

Ma tu volevi darmi quel regalo

E la sorpresa era in anticipo

Avevo un anello ma non la tua mano

Più mi sfiorava più ero timido

Ogni passo insegue una destinazione

E la migliore mi porta da te

Sei così bella da togliere il fiato

Quanto fa male il taglio che hai lasciato

Io sono un puzzle distrutto

Sei il pezzo che manca

Puoi completarmi solo tu

Perché non posso riavere il passato?

E cancellare quello che ho sbagliato?

Sai perché?

I ricordi mi uccidono sempre lentamente, come te

Perché illudermi?

Tu mi apri gli occhi per chiuderli

Solo per vederli lucidi

Cadono gocce di lacrime su quelle pagine che sono fiumi di

Sensi di colpa un po’ inutili

Parole sempre più fragili

Ma ti prego amore scusami

Dai scusami ora

Tu sei quel pensiero che mi consola

Ma ricorda che

Sei così bella da togliere il fiato

Quanto fa male il taglio che hai lasciato

Io sono un puzzle distrutto

Sei il pezzo che manca

Puoi completarmi solo tu

Perché non posso riavere il passato?

E cancellare quello che ho sbagliato?

Sai perché?

I ricordi mi uccidono sempre

Tu sei la cima dell’Everest

E il punto più profondo del Pacifico

Sappi che

Che poi sei qualcosa di magnifico

E anche se non resteremo insieme

Ricorda che sei quello che fa bene

Sei così bella da togliere il fiato

Quanto fa male il taglio che hai lasciato

Io sono un puzzle distrutto

Sei il pezzo che manca

Puoi completarmi solo tu

Perché non posso riavere il passato?

E cancellare quello che ho sbagliato?

Sai perché?

I ricordi mi uccidono sempre lentamente, come te

Foto di Fabrizio Cestari