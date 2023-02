LDA: testo, significato e audio de “Il silenzio parla” quarta traccia contenuta nell’album “Quello che fa bene”

LDA Il silenzio parla testo e significato del quarto brano contenuto nell’album Quello che fa bene fuori dal 17 febbraio per Columbia Records – Sony Music Italy.

Il brano è stato prodotto da Lvnar. Il pezzo è scritto da Alessandro Caiazza, LDA e Marco Ferrario.

LDA Il silenzio parla significato del brano

Ecco come racconta il brano Luca:

“Questa canzone nasce dal detto “Il silenzio vale più di mille parole”, a cui penso davvero spessissimo, quindi ci ho voluto scrivere un brano. Ha delle sfumature sonore dancehall e il tema centrale è che delle volte anche se si è a distanza in una relazione, il pensiero di una persona importante resta sempre impresso nella mente, in ogni situazione.”

LDA IL SILENZIO PARLA TESTO e AUDIO

Come stai? Dici bene ma non stai bene Tu dove vai? Con le amiche tutte le sere Tu ballerai, senza di me, anche se

Hai la mia giacca da college

Che ti copre le forme

La indossi anche di notte, come fosse

La cosa che porta da me ma non ti importa di me

E non dirò tutto quello che penso e che sento da un po’

Sai di te ho paura

Perché ho un dito sulle labbra

Che mi dice basta

Soli nella stanza

Ma il silenzio parla

Ma il silenzio parla

Ma il silenzio parla

Ma il silenzio parla

Ma il silenzio parla

E dimmelo

Che ci pensi tu a fare ciò che vuoi

Io in bilico

Perché ho un rendez-vous nei pensieri tuoi che poi

Mi fanno male

Ferisci il mio orgoglio

Non mi lasci stare

La nostra storia è uno show

Va in onda soltanto di notte

Ma se ti guardo lo so

Dagli occhi leggo le risposte

E so che noi due siamo persi

Dai dimmi quello che sentì

Quando il rumore del mondo poi se ne va via

Tu non lo ascolti

Ma il silenzio parla

Ma il silenzio parla

Ma il silenzio parla

Ma il silenzio parla

E tra la gente tu non mi vedrai

Ma sei ancora mia

Perché da sola non balli senza di me

Lo sai che il silenzio parla

Ma il silenzio parla

Ma il silenzio parla

Ma il silenzio parla

Ma il silenzio parla

