LDA: testo, significato e audio di “Cara Napoli” decima traccia contenuta nell’album “Quello che fa bene”

LDA Cara Napoli testo e significato del decimo brano contenuto nell’album Quello che fa bene fuori dal 17 febbraio per Columbia Records – Sony Music Italy.

Il brano è stato prodotto da Adriano Pennino e scritto da LDA e Alessandro Caiazza.

LDA cara napoli significato del brano

Ecco come racconta il brano Luca:

“È la canzone più lunga del disco, dura 4 minuti e venti, ho fatto una pazzia. Ma non potevo tagliare nulla, avevo troppe cose da dire.

Non è una canzone che mira a diventare una hit, ma una dedica alla mia città. Sono sicuro che tutti i napoletani e tutte le persone che sono andate via da Napoli per lavoro e per esigenza si emozioneranno ascoltandola.”

LDA CARA NAPOLI TESTO e AUDIO

Un castello galleggia tra paure in mezzo al niente

I fuochi d’artificio coprono le stelle

Il calore della gente o ti scalda o ti scotta la pelle

E se non piove è perché gli angeli vogliono guardarti meglio

Tu che sei il cielo e l’inferno l’estate e l’inverno

Cambi lacrime in qualcosa che abbia senso tutto questo sei tu

Sei l’abbraccio tra la bellezza e anche il dolore

L’alternanza tra il silenzio ed il rumore

Napoli non si può spiegare a parole

È la poesia più bella che ancora non è mai stata scritta dalle persone

Sei con me

Ancora un’altra notte

Quella luna a mezzanotte

Scalda le onde del mare

Ci sarò

Io tutte le volte

A dire a tutta quella gente

Che non c’è niente come te

E ti difenderò

Dai pregiudizi e tutti i tuoi tormenti

Dagli inganni di chi non conosce i tuoi segreti

Tu madre dei figli belli e patria dei poeti

Ed ora quella barca naviga sull’acqua

Mentre ondeggia calma la proteggi tu

Guarda una montagna partorire l’alba

Che anche il sole guarda mentre sale su

Ed io ripenso al Vesuvio

Nelle strade dei ricordi

Ed ogni volta che li chiudo

Un pianto è solo acqua che cade dagli occhi

La tristezza nella consapevolezza mia di andare via

Lontano dalla magia

Sei con me

Ancora un’altra notte

Quella luna a mezzanotte

Scalda le onde del mare

Ci sarò

Io tutte le volte

A dire a tutta quella gente

Che non c’è niente come te

Quando sei lontana non ci vedo più

E il golfo è un abbraccio che mi hai dato tu

Ogni volta cerco un posto e sono giù

Sei con me

Ancora un’altra notte

Quella luna a mezzanotte

Scalda le onde del mare

Ci sarò

Io tutte le volte

A dire a tutta quella gente

Che non c’è niente come te