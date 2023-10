Laura Pausini: testo e significato di “Venere” tredicesima traccia dell’album “Anime parallele”

Laura Pausini Venere testo e significato della tredicesima traccia del nuovo album, “Anime parallele“, fuori per Warner Music Italy dal 27 ottobre 2023.

Il disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente progetto discografico della cantante italiana più nota al mondo, “Fatti sentire“. Al suo interno 16 canzoni tra cui i singoli “Un buon inizio“, “Il primo passo sulla luna” e “Durare“.

LAURA PAUSINI venere significato del brano

La tredicesima traccia dell’album “Anime parallele” è stata scritta nel testo dalla Pausini con Alessandra Raina, Davide Simonetta e Raffaele Esposito per quel che riguarda il testo. La musica è invece di Davide Simonetta e Raffaele Esposito.

Si veste di vibranti sfumature synth e pop il viaggio introspettivo di “Venere”. Un sound chill accompagnato dal ritmo costante della batteria fa da tappeto a quella fuga dalla quotidianità necessaria per riscoprirsi, tra pregi e difetti. Un po’ come Venere, che avvolto in superficie da nubi scure nasconde un’atmosfera calda e profonda.

Il brano è prodotto da Simon Says.

LAURA PAUSINI venere testo e audio

Ho bisogno di un volo

per capirci qualcosa

per sapere chi sono

per fare pratica

non sentire nessuno

e sbagliare la strada

non andare al lavoro

di domenica

Oltre la foresta

vivono i ricordi

ci passerò la notte

prima di arrivare qui

dentro la mia stanza

non ci sono stelle

ma io con il buio sono agile

Ho fatto un sogno ne volevo parlare

in autostrada tutto sembra veloce

nella mia macchina ho lasciato

qualcosa che mi manca

E non mi basterà

quella parte di me

che non so mandare via

sola

un presente che non avevo previsto

c’è una parte di me

che non volevo ma è mia

sola

e mi rende più vicino ancora

nella distanza che c’è

tra me e me

nella distanza che c’è

tra me e me

Ho bisogno di un modo

per lasciarmi un po’ andare

per trovarmi di nuovo

voltare pagina

Dietro la finestra

vivono i ricordi

ci passerò la notte

prima di arrivare qui

dentro la mia stanza

non ci sono stelle

ma io con il buio sono agile

Ho fatto un viaggio e ne volevo parlare

in questa vita tutto è troppo veloce

nella mia macchina ho lasciato

qualcosa che mi manca

E non mi basterà

quella parte di me

che non vuole andare via

sola

un presente che non avevo previsto

se c’è una parte di me

che non volevo ma è mia

e sola

e mi rende più vicino ancora

nella distanza che c’è

tra me e me

nella distanza che c’è

Ho bisogno di un’ora per dirmi

che cosa sembra il futuro

ho bisogno di un modo per dirmi

che non sarà tutto scuro

avrà luce di Venere

avrà luce di Venere

avrà luce di Venere

avrà luce di Venere

E non mi basterà

quella parte di me

che non vuole andare via

sola

e mi rende più vicino ancora

nella distanza che c’è

tra me e me

nella distanza che c’è

tra me e me

nella distanza che c’è