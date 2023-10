Laura Pausini: testo e significato di “Vale la pena” quattordicesima traccia dell’album “Anime parallele”

Laura Pausini Vale la pena testo e significato della quattordicesima traccia del nuovo album, “Anime parallele“, fuori per Warner Music Italy dal 27 ottobre 2023.

Il disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente progetto discografico della cantante italiana più nota al mondo, “Fatti sentire“. Al suo interno 16 canzoni tra cui i singoli “Un buon inizio“, “Il primo passo sulla luna” e “Durare“.

LAURA PAUSINI vale la pena significato del brano

Secondo brano del disco “Anime parallele” che vede tra gli autori Virginio, già la lavoro sulla cantante a partire dal 2010 con brano come “Limpido” (feat. Kylie Minogue), “Dove resto solo io“, “Il caso è chiuso” ed “E.STA.A.TE“.

Per la precisione Virginio firma testo e musica insieme a Daniele Coro, Denise Faro e Diego Mancino. Al testo ha collaborato anche la cantante stessa.

UPoderosa e solenne, firmata da Julio Reyes Copello, l’intro d’archi regala alla traccia #14 un’inaspettata apertura cinematografica, preannunciando un flusso di pensieri intimo e delicato, guidato dalla nostalgia. Gli innesti orchestrali donano ampio respiro al brano e profondità a quell’ultima scena fissata nella memoria, l’ultimo attimo felice insieme che vale la pena ricordare.

Non ha senso amare, non legarsi a qualcuno solo per paura che possa svanire, ne varrà sempre la pena. Altro brano ispirato da una fan, dedicato a una persona scomparsa in un incidente stradale, una storia accolta dalla sensibilità e dall’empatia più unica che rara che caratterizza da sempre l’artista nel rapporto con il suo pubblico.

La produzione del brano è di Julio Reyes Copello.

LAURA PAUSINI vale la pena testo e audio

Ci sono vuoti da dimenticare

e alcune cose che di te non ho

ti ho visto crescere

e poi cambiare

ma il mondo non smette di girare

Sono state giornate d’assedio

e carte false per farti restare

anche se è utile

considerare

che a volte non puoi prevedere un temporale

bugiarda quando mi conviene

Magari non mi basta più

sperare che qualcosa sia

per sempre, per sempre

la nostra casa e le serate in moto

in silenzio a fare niente

se questa è l’ultima scena

vale la pena

Sarebbe bello poter volare

planare piano sulle cose dall’alto

ma la sincerità

è una rivolta

cercando a tutti i costi di non dimenticare

ogni minimo particolare

Magari non mi basta più

sperare che qualcosa sia

per sempre, per sempre

la nostra casa e le serate in moto

in silenzio a fare niente

se questa è l’ultima scena

vale la pena

vale la pena

La nostra casa e le serate in moto

in silenzio a fare niente

se questa è l’ultima scena

se questa è l’ultima scena

vale la pena