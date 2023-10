Laura Pausini: testo e significato di “Tutte le volte” sesta traccia dell’album “Anime Parallele”

Laura Pausini “Tutte le volte” testo e significato della sesta traccia del nuovo album, “Anime parallele“, fuori per Warner Music Italy dal 27 ottobre 2023.

Il disco arriva a distanza di 5 anni dal precedente progetto discografico della cantante italiana più nota al mondo, “Fatti sentire” Al suo interno 16 canzoni tra cui i singoli “Un buon inizio”, “Il primo passo sulla luna” e “Durare”.

Laura pausini tutte le volte significato del brano

In “Tutte le volte” Laura collabora per la prima volta con Dardust che firma testo e musica di questa canzone e con Tommaso Paradiso (testo) con cui ha girato in passato lo spot per il lancio della Sky Glass.

Un grido di malinconia e tormento, mosso da una passione carnale che diventa ossessiva anche se ci si rende conto di vivere una storia sbagliata, e nonostante questa consapevolezza non si riesce a farne a meno.

Le armonie, delicate e cadenzate nelle strofe, esplodono nei ritornelli, potenti, fatti di alti e bassi e chiaroscuri, in un’altalena di stati emotivi, di attrazione irresistibile e lacerante distacco.

Il brano è stato prodotto da Katoo.

Laura pausini Tutte le volte testo e audio

Ho ancora i segni del tuo spirito

sulla mia pancia

che sembra la scena di un crimine

dove le vittime

sono i colpevoli che tornano

perché non sanno poi più farne a meno

e senza gridi e parole

ci sfioriamo con le nuvole

e non mi fare domande

le risposte sono un limite

e poi ci prende la mano fino a farci male

anche se giuro, io

tutte le volte

che ti guardo in faccia

sempre lo rifarei, io

tutte le volte

che appari in questa stanza

come se fossi Dio, io

tutte le volte che

vorrei non fossi entrato mai

e non ci basta mai

tanto fuori non ci sentono

puoi gridare forte quanto vuoi

e senza gridi e parole

ci sfioriamo con le nuvole

e non mi fare domande

le risposte sono un limite

e poi ci prende la mano fino a farci male

anche se giuro, io

tutte le volte

che ti guardo in faccia

sempre lo rifarei, io

tutte le volte

che appari in questa stanza

come se fossi Dio, io

tutte le volte che

vorrei non fossi entrato mai

tutte le volte

che faccio a pezzi la notte

per sentirmi viva anche io

tutte le volte

che appari in questa stanza

come non fossi mio, io

tutte le volte che

vorrei non fossi uscito mai

e se ne va la fame

dentro ancora la sete

cambia questo cielo

sopra questo letto

ma non cambia il modo

in cui restiamo insieme

Questo movimento

è l’equilibrio tra due parti

che si fanno male

quando si vogliono bene

Io

tutte le volte

che sento in faccia l’amore

quando te ne vai via, io

tutte le volte

tutte le volte

tutte le volte

tutte le volte