Laura Pausini: testo e significato di “Anime Parallele” decima traccia dell’album omonimo

Laura Pausini “Anime Parallele” testo e significato della decima traccia dell’album omonimo, fuori per Warner Music Italy dal 27 ottobre 2023.

Il disco arriva a distanza di 5 anni dal precedente progetto discografico della cantante italiana più nota al mondo, “Fatti sentire” Al suo interno 16 canzoni tra cui i singoli “Un buon inizio”, “Il primo passo sulla luna” e “Durare”.

Laura pausini anime parallele significato del brano

“Anime Parallele” è stata scritta da Laura stessa insieme a due dei suoi più fidati autori: Cheope (testo) e Daniel Vuletic (musica). Entrambi hanno firmato moltissime canzone del repertorio della cantante.

Questa canzone rientra in quei brani della discografia della Pausini in cui la cantante ci tiene a raccontare le storie, collettive, degli altri, come fatto in passato con “Gente”, “Siamo noi” e “Mille mani”.

Nel brano che regala il titolo all’opera Laura traccia le linee rette di vite diverse tra loro che, senza incrociarsi necessariamente, sono attratte l’una all’altra da un’energia purissima, una connessione magica e speciale. La melodia, squisitamente pop, è un invito a gran voce a percorrere la traiettoria della vita senza perdere il contatto con gli altri.

Il brano è stato prodotto da Katoo.

Laura pausini anime parallele testo e audio

Oltre il diluvio siamo ancora qui

è liberatorio ritrovarci in tanti

qualcuno si è perso, ma la vita è così

bisogna resistergli

Con un tempo differente

evidentemente

Anime parallele

ognuno col suo modo di vivere

di preferire per sé

strade personali da scegliere

Nessuno escluso, nessuno è dietro di me

di inverni noi primavere, abbiamo scie

parallele

gli stessi passi in direzione che vuoi

ma senza perderci mai

Anime parallele

ognuno col suo mondo da vivere

e preferire per sé

strade personali da scegliere

Ma di te, io lo sai, mai nemmeno una virgola

solo cambierei

perché tra noi c’è un’energia purissima

quasi magica

magica

Anime parallele

insieme diamo ancora spettacolo

un popolo fedele

con le nostre crisi di panico

anime parallele

che di questi tempi è un miracolo

è un miracolo