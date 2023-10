Laura Pausini: testo e significato di “Più che un’idea” nona traccia dell’album “Anime parallele”

Laura Pausini Più che un’idea testo e significato della nona traccia del nuovo album, “Anime parallele“, fuori per Warner Music Italy dal 27 ottobre 2023.

Il disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente progetto discografico della cantante italiana più nota al mondo, “Fatti sentire“. Al suo interno 16 canzoni tra cui i singoli “Un buon inizio“, “Il primo passo sulla luna” e “Durare“.

LAURA PAUSINI più che un’idea significato del brano

In questa canzone la Pausini torna a collaborare con uno dei suoi più cari amici, un collega che ha già firmato diversi successi per lei… Biagio Antonacci.

Il pezzo che segnò l’inizio della collaborazione tra i due è “Tra te e il mare” del 2000. Fecero seguito quindi “Vivimi” del 2004, “Lato del destro del cuore“, “Tornerò (con calma si vedrà)” e “È a lei che devo amore” del 2015, e il brano in duetto lanciato per il tour negli stadi 2019, “In questa nostra casa nuova“.

Con Biagio, firma il brano anche Placido Salamone.

La consapevolezza di essere uniti, di essere più che un’idea prende forma e colore in un campionario di immagini tenere e poetiche, frutto di un’intensa riflessione sul sentimento che lega due innamorati, legati da una passione travolgente.

In questa missiva a cuore aperto il trascinante riff di chitarra guida il brano verso il ritornello dove l’iconica potenza vocale di Laura grida più che mai

all’amore profondo.

Produzione di Paolo Carta e Placido Salamone.

LAURA PAUSINI piu che un’idea testo e audio

Posso, se posso, vorrei la tua mano

non tanto da farne prigione per te

voglio, se posso, centrare l’orario migliore

Apro le vene ma non le mie scene

rimango al mio posto seduta frontale

tu apri la porta col solito fare

da odiare

Immancabilmente

usi la mia mente

Spargo nelle vene il tuo suono

non è voce ma incanto

e mi incanti

sei tu quello mio

il mio re

Quello che nessuno ha capito di noi

siamo più che un’idea

più che un’idea

tu mi riporti qui

dove mancavo da secoli

mi porti qui

Mentre preparo

finisco un bicchiere

fai finta di uscire poi

ti fermi a dormire

mentre ti amo

inizio a capire chi siamo

Immancabilmente

usi la mia mente

Sento nelle vene il tuo suono

non è voce ma incanto e m’incanti

sei tu quello mio

il mio re

quello che nessuno ha capito di noi

siamo più che un’idea

più che un’idea

tu mi riporti qui

dove mancavo da secoli

perché noi siamo, noi siamo

e ci siamo

perché qui stiamo, qui stiamo, noi siamo

immancabilmente noi

immancabilmente

usa pure la mia mente

Tu mi riporti qui

tu mi riporti qui

sei tu quello mio

il mio re

quello che nessuno di noi

siamo più che un’idea

più che un’idea

tu mi riporti qui

dove mancavo da secoli

Mentre ti amo

continuo a capire chi siamo