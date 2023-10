Laura Pausini: testo e significato di “Però” undicesima traccia dell’album “Anime parallele”

Laura Pausini Però testo e significato dell’undicesima traccia del nuovo album, “Anime parallele“, fuori per Warner Music Italy dal 27 ottobre 2023.

Il disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente progetto discografico della cantante italiana più nota al mondo, “Fatti sentire“. Al suo interno 16 canzoni tra cui i singoli “Un buon inizio“, “Il primo passo sulla luna” e “Durare“.

LAURA PAUSINI però significato del brano

Altro ritorno tra gli autori di Laura Pausini, si tratta di Edwyn Roberts che per lei aveva già scritto, con Niccolò Agliardi, i singoli “Non è detto“, “Frasi a metà” e “Simili“.

In questo caso l’autore di tanti successi italiani degli ultimi anni (tra queste “Fai rumore” di Diodato) scrive testo e musica del brano insieme a Stefano Marletta. Al testo ha collaborato anche la stessa Laura.

La fotografia della consapevolezza di un sentimento i cui tratti iniziali vanno man mano a scemare.

Forse la fine di un rapporto tra due persone costellato di ricordi indelebili e segreti inconfessabili passa sotto la lente della determinazione di chi ha deciso di mettere sé stesso al primo posto.

La forza delle liriche raggiunge la massima espressione nel ritornello in cui Laura incornicia la strofa- chiave: non sono quella che ha perso di noi.

Il pezzo è stato prodotto da Michelangelo.

LAURA PAUSINI però testo e audio

Parla per te

io mi convinco da sola

non basti più

per resistere in qualche maniera

che senso ha

darsi un’altra possibilità

Passeranno anche i ricordi

quelli belli da morire

sono stata troppe volte al punto di non giudicare

ti perdono anche stavolta

ma non c’è molto da dire

ho sbagliato perché non avevi scuse

Però

continui la tua vita andando via

rinchiudi i tuoi segreti in cassaforte

che poca fiducia mi dai

non sono quella che ha perso di noi

Pensa per te

che a me ci penso da sola

l’hai detto tu

è il momento di uscire di scena

i cieli a metà

ogni volta non danno risposta

però

Resteranno anche i discorsi

quelli belli da morire

sono stata troppe volte

il punto da non giudicare

ti perdono anche stavolta che non hai

molto da dire

ti ho ascoltato quando non avevi scuse

Però

continui la tua vita andando via

rinchiudi i tuoi segreti in cassaforte

che poca fiducia mi dai

non sono quella che ha perso di noi

ma non sono quella che ha perso di noi

di noi

Non sono quella che ha perso di noi

Parlo per te

il silenzio non ha verità

Però

ti lascio la tua vita andando via

non è una gara a chi di noi è più forte

è solo la fiducia la mia

ma sono quella che hai perso di noi