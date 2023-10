Laura Pausini: testo e significato di “Oltre la superficie” quindicesima traccia dell’album “Anime parallele”

Laura Pausini Oltre la superficie testo e significato della quindicesima traccia del nuovo album, “Anime parallele“, fuori per Warner Music Italy dal 27 ottobre 2023.

Il disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente progetto discografico della cantante italiana più nota al mondo, “Fatti sentire“. Al suo interno 16 canzoni tra cui i singoli “Un buon inizio“, “Il primo passo sulla luna” e “Durare“.

LAURA PAUSINI oltre la superficie significato del brano

Seconda traccia del disco “Anime Parallele” scritto da Cheope (testo) e Daniel Vuletic (musica).

Sorretta dall’incedere incalzante del basso elettrico, “Oltre la superficie” attiva un filo diretto con una persona speciale, quella che scavando sottopelle sa decodificare e amare anche i lati più spigolosi di chi ha di fronte, al contrario dell’abitudine diffusa di non saper guardare al di là dell’aspetto fisico e delle cicatrici che tutti ci portiamo dentro. Un inno pop rock alla bellezza della complicità tra anime che si sono trovate e continuano giorno dopo giorno a scegliersi.

Prodotta da Katoo.

LAURA PAUSINI oltre la superficie testo e audio

Per te che sai leggere

i miei dati sensibili

e riesci a proteggermi da me

in corsa correggere

il tiro altrimenti sbanderei

Sei la colla degli elementi miei

mi rimetti ogni volta in ordine

senza chiedermi niente in cambio mai

sottolinearlo non vorrei

meno male che ci sei

E sai come fare

senza farti male

tra i miei sbalzi frequenti d’umore

riesci a far sembrare

giusto anche un errore

Troppe persone

non sanno ascoltare

quello che dice

una cicatrice

non sanno vedere

toccare la luce

come si dice

oltre la superficie

Tu sei l’interprete

dei miei geroglifici

a mani nude scali i miei lati più ripidi

ed ho preso note che

farne a meno non potrei

Riesci ad intuire

ogni mia espressione

anche con gli occhiali da sole

fai la differenza

in conclusione

Troppe persone

non sanno ascoltare

quello che dice

una cicatrice

non sanno vedere

toccare la luce

andare invece

oltre

Perché tu assomigli alle cose che farò

è scientifico

è magnifico

non c’è niente di interrotto

oppure di scontato, no

c’è un flusso tra di noi

che fermare non si può

Troppe persone

non sanno ascoltare

quello che dice

una cicatrice

non sanno vedere

toccare la luce

andare invece

oltre

Troppe persone

non sanno ascoltare

quello che dice

una cicatrice

non sanno vedere

toccare la luce

come si dice

oltre la superficie