Laura Pausini: testo e significato di “Flashback” dodicesima traccia dell’album “Anime parallele”

Laura Pausini Flashback testo e significato della dodicesima traccia del nuovo album, “Anime parallele“, fuori per Warner Music Italy dal 27 ottobre 2023.

Il disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente progetto discografico della cantante italiana più nota al mondo, “Fatti sentire“. Al suo interno 16 canzoni tra cui i singoli “Un buon inizio“, “Il primo passo sulla luna” e “Durare“.

LAURA PAUSINI Flashback significato del brano

Secondo e ultimo brano dell’album scritto, per quel che riguarda il testo, da Jacopo Ettore, la musica è del marito della cantante, il musicista e produttore Paolo Carta.

Come si evince dal titolo la canzone parla di una storia passata, dei ricordi e delle promesse che tornano alla mente quando ormai le luci sono spente… spente su un amore violento che in fondo era tutto, tranne amore.

La canzone pare sia legata ad Alice Pizzuti, donna vittima di violenza la cui storia è legata a quella di Laura. Nel 1998 infatti la cantante la aiutò a scappare da quella situazione di violenza domestica dopo che la ragazza aveva chiesto aiuto al fan club ufficiale della Pausini, il Laura4U, a cui era iscritta.

Prodotta da Paolo Carta.

LAURA PAUSINI Flashback testo e audio

Io mi fido di te

anche se non dovrei

nel buio

mi merito il sole

ogni parte di me

vede ancora in replay

l’inizio della fine di un amore

Giuro che mi nasconderei

tra i raggi del Polo Nord

o i grattacieli a Shanghai

proprio lì dove non potrai

tornare da me mai più

Andare lontano

lontano dal vuoto

per trovare un’altra me

rivedo chi ero

risento il frastuono

di quei lunghissimi weekend

ed un ombrello mi copre mentre

mi piove addosso il ricordo

di noi due solamente

ora che siamo luci spente

ritorni nei miei flashback

Andare lontano

bruciare le foto

dove sono accanto a te

rivedo chi ero

sento l’ultimo tuono

di quei lunghissimi weekend

di te mi resta meno di niente

solo carezze violente

impresse sopra la pelle

ora torni nella mia mente

Da me

che non so cos’è il rancore

questo l’ho capito da me

sento quelle botte e il dolore

solo nei miei flashback

solo nei miei flashback

Andare lontano

partire da dopo

da quando sono un’altra, ormai

e amo chi sono

ma resta il frastuono

di quei lunghissimi weekend

quante bugie dette lentamente

e quante promesse ritornano in mente

ora che siamo luci spente

ritorni nei miei flashback

Io amo chi sono

ma resta il frastuono

quando torni nei miei flashback