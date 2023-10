Laura Pausini: testo e significato di “Eppure non è così” quarta traccia dell’album “Anime parallele”

Laura Pausini Eppure non è così testo e significato della quarta traccia del nuovo album, “Anime parallele“, fuori per Warner Music Italy dal 27 ottobre 2023.

Il disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente progetto discografico della cantante italiana più nota al mondo, “Fatti sentire“. Al suo interno 16 canzoni tra cui i singoli “Un buon inizio“, “Il primo passo sulla luna” e “Durare“.

LAURA PAUSINI EPPURE NON È così significato del brano

Il testo di questo brano è stato scritto dalla stessa Laura insieme a Jacopo Ettorre mentre la musica è di Paolo Carta.

Questo brano nel momento dell’annuncio della tracklist del disco ha da subito attirato l’attenzione dei fan per un episodio accaduto su Twitter, oggi X, qualche tempo.

Successo che un utente scrisse un elenco di nomi di artisti italiani che sarebbero dovuti essere conosciuti all’estero e, a seguire, che non dovrebbero essere conosciuti. In questa ultima lista un solo nome scritto in tre modi diversi, quello di Laura Pausini.

La cantante, con una risposta che fece il giro del web risposte: “Eppure… non è così. Baci 🙂”

Da questo titolo nasce un brano che racconta le vulnerabilità e la forza di chi sale su un palco e che spesso è preso di mira dalle persone con estrema cattiveria nell’era dei social.

Il brano è stato prodotto da Paolo carta.

LAURA PAUSINI EPPURE NON È così testo e audio



Ho riempito gli attimi fino all’orlo

ho rischiato la mania del controllo

ho perso la voce

e a perdersi aveva ragione lei

Ho sorriso, con le fiamme negli occhi

quasi perso il più bello dei sogni

ho visto allo specchio

il mio riflesso chiedermi: “chi sei?”

E visti da fuori

non sembriamo mai soli

di sicuro non io, lo so

eppure non è così

così

Molti vogliono la me che non sono

quella giusta, ma soltanto per loro

un’altra persona

senza personalità

Mi hanno detto le parole da dire

senza spiegarmi come si sopravvive

senza istruzioni per la mia felicità

E visti da fuori

non sembriamo mai soli

di sicuro non io, lo so

eppure non è così

così

Sembriamo bersagli

in piedi sui palchi

davanti ad un microfono

eppure non è così

così

e poi pensiamo che i nostri miliardi di errori

non servono mai

lo so

però non è mai così

così

eppure non è così

non sono chi dovrei

ma non è un problema mio

non vivo dentro un display

quella donna non sono io

Non sono chi dovrei

ma questa libertà

ha gli occhi come i miei

E visti da fuori

non sembriamo mai soli, soli

di sicuro non io, lo so

eppure non è così

così

E visti da fuori,

sembriamo sicuri, sicuri

di sicuro anche io

lo so

eppure non è così

così

non è un problema mio

non mio

non è un problema mio

non mio, lo so

non è un problema mio

eppure non è così

così