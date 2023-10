Laura Pausini: testo e significato di “Cos’è” quinta traccia dell’album “Anime Parallele”

Laura Pausini “cos’è” testo e significato della quinta traccia del nuovo album, “Anime parallele“, fuori per Warner Music Italy dal 27 ottobre 2023.

Il disco arriva a distanza di 5 anni dal precedente progetto discografico della cantante italiana più nota al mondo, “Fatti sentire” Al suo interno 16 canzoni tra cui i singoli “Un buon inizio”, “Il primo passo sulla luna” e “Durare”.

Laura pausini cos’è significato del brano

Questo brano è stato scritto da Alessandro La Cava per testo e musica, quest’ultima in collaborazione con Federico Bertollini.

La Pausini in questa canzone fotografa un momento di dubbi e apparente incapacità di adattarsi ai cambiamenti che ci girano attorno ricordandoci che ciò che di sbagliato succede nel mondo non ci giustifica quando diamo il peggio di noi stessi.

La produzione del brano è di Michelangelo.

Laura pausini cos'è testo



Non colgo mai gli attimi

arrivo sempre qualche decimo più tardi

e non mi godo mai i tramonti ed i traguardi

ancora adesso ci ripenso

è stato inutile far finta

di provarci un altro po’

e non c’è un’ombra di passaggio

per le vie del centro

ritorno nello stesso punto

come se fosse un sogno

è un’altra notte che non chiudo occhio

che aspetto arrivi il giorno

e quanto sono stupidi

quelli come noi che sanno perdersi

quando urliamo fiumi di parole

che fanno male

per far pace e poi ricominciare

e intanto mi domando sempre

cos’è, cos’è, cos’è

che non si rompe dentro me

so cos’è, cos’è

forse un filo indistruttibile che

non mi fa perdere le tracce

così da ritrovarmi sempre

e mentre il mondo si è diviso in sette continenti

ci sono io che resto ferma nelle strade dei ricordi

e sembra che cammino al buio coi lampioni spenti

e cerco luce per aprire bene gli occhi

e notare che non sono più i miei

e c’è un bagliore

o forse un lampo

in questo cielo aperto

e non è giusto darsi il peggio

e dar la colpa al mondo

un’altra notte che non chiudo occhio

che aspetto che arrivi il giorno

e quanto sono stupidi

quelli come noi che sanno perdersi

quando urliamo fiumi di parole

che fanno male

per far pace e poi ricominciare

e intanto mi domando sempre

cos’è, cos’è, cos’è

che non si rompe dentro me

so cos’è, cos’è

forse un filo indistruttibile che

non mi fa perdere le tracce

così da ritrovarmi sempre

senza avere parole ed ossigeno

vedo nuvole come avvoltoi

ho le gambe che tremano e cedono

ed ogni volta non capisco

cos’è, cos’è, cos’è

cos’è, cos’è, cos’è

cos’è, cos’è, cos’è

cos’è

e quanto sono stupidi

quelli come noi che sanno perdersi

quando urliamo fiumi di parole

che fanno male

per far pace e poi ricominciare

e intanto mi domando sempre

cos’è, cos’è, cos’è

che non si rompe dentro me

so cos’è, cos’è

forse un filo indistruttibile che

non mi fa perdere le tracce

per ritrovarmi finalmente