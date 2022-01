gIANMARIA: testo, significato e audio di “Astronauti”

gIANMARIA Astronauti testo e significato del brano.

Astronauti è la settima e ultima traccia del disco di debutto del cantautore.

gIANMARIA astronauti significato

Ecco come parla di questa canzone il cantautore:

Sognavo fin da piccolo di diventare astronauta, amo lo spazio e amo stare fuori dal mondo. Ora dopo tutti i sacrifici che ho fatto sono un’astronauta in viaggio, ma non solo.

C’è un’altra ragazza con me nella navicella, solo lei, ed è uguale a me in tante cose. Siamo costretti a vivere assieme e questo ci ha fatto innamorare perdutamente, ma lo spazio è estremamente pericoloso e ciò deve farci scegliere e mettere d’accordo in pochi istanti su chi si metterà dentro ad una capsula con un posto solo per salvarsi.

GIANMARIA Astronauti testo

In orbita mi manca l’aria

Ne ho scoperto l’importanza per decidere qualcosa

Mi hai lasciato in una stanza

Dove nei vetri

non c’è più la pioggia più una goccia più una sola cosa

Quando ho scelto il mio lavoro

Ero già abbastanza solo

E volevo solo quello (E volevo solo quello)

E decidere di volare

In cose tipo la carriera

Sarebbe stato il mio scopo

Avrei buttato li il tempo

Che poi scopro qua che è solo un oggetto (ye)

E volevo dirti che

Forse stavo anche meglio

Senza di te

Scegli te

Chi morirà sta notte

Scegli me

In capsula mi schianterò

Due astronauti nello spazio

Vivevano al contrario

Staranno senza l’altro

E due astronauti nello spazio

Uno doveva morire e lasciare tutto quanto

Quindi scegli me

Scegli te

In orbita le manca l’aria

E le manca l’importanza

Di curare qualcun altro

E vivere assieme a me

Costretti a stare insieme

Sapevamo del nient’altro

Sottovuoto assieme al cibo

Forse nulla era reale

Tu fottuta in un secondo

In cui hai capito chi fossi

Non avevi mai incontrato

La persona con cui vivere

Io mi sarò accontentato

Di una tuo storia, di un se

Che le persone e il loro discorsi non li volevamo

Perché ci siamo trovati proprio qua

Lontani dalla città

Scegli te

Chi morirà sta notte

Scegli me

In capsula mi schianterò

Due astronauti nello spazio

Vivevano al contrario

Staranno senza l’altro

E due astronauti nello spazio

Uno doveva morire e lasciare tutto quanto

Quindi scegli me

Scegli te