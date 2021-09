Blanco: “Pornografia (Bianco paradiso)” testo e visual video

Blanco “Pornografia (Bianco paradiso)” testo e video.

Nona traccia dell’album di debutto dell’artista, Blu celeste. Qui a seguire testo e visual video.

BLANCO pornografia bianco paradiso TESTO E VIDEO

Prodotto da: Illmatic Film Group

Executive producer: Jacopo Pica

Regia e montaggio: Simone Peluso

Foto: Manuel Grazia

C’è chi non sa

E io non so come comportarmi, oh

C’è chi non puo’

E tu non puoi sopportarmi,

Per me non ci sono regole, regole

Questa baby è la mia indole, indole

Te la vorrei far provare, come una droga

Te la vorrei regalare, come una rosa

Tu fallo fino a sfogarti

Fino a quando ti calmi

Ooh, togli quel vestito

Ooh, bianco paradiso

Sdraiata sui binari, a fumare,

a parlare da sola

Tu che ti tocchi e mi fissi da un ora

È pornografia, è pornografia

Il sesso è arte

Un dipinto gigante

Che tutti possono capire

Ma nessuno sa gestire

Per me non ci sono regole, regole

Questa baby è la mia indole, indole

Te la vorrei far provare, come una droga

Te la vorrei regalare, come una rosa

Tu fallo fino a sfogarti

Fino a quando ti calmi

Ooh, togli quel vestito

Ooh, bianco paradiso

Sdraiata sui binari, a fumare,

a parlare da sola

Tu che ti tocchi e mi fissi da un ora

È pornografia, è pornografia

Ooh, togli quel vestito

Ooh, bianco paradiso

Sdraiata sui binari, a fumare,

a parlare da sola

Tu che ti tocchi e mi fissi da un ora

È pornografia, è pornografia