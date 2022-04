Biondo: testo, audio e significato di “vodka”, il brano di “Ego” che ritorna con un nuovo vestito in “3:33”

Biondo Vodka testo e significato.

Vodka è la traccia che chiude l’album di Biondo, 3:33, fuori per Ada Music Italy dal 22 aprile 2022. La canzone è una versione unplugged della canzone del precedente album, Ego, a cui il cantautore è più legato. E per questo torna in questa nuova versione a chiudere il nuovo capitolo musicale di Biondo.

Biondo vodka significato

Il testo di Vodka è di Biondo che ne ha scritto anche la musica insieme a Jeremy Buxton, produttore del pezzo. Ecco come ne parla il cantautore…

È la versione acustica di “Vodka“, brano del mio precedente album “ego“. è una canzone a cui sono molto affezionato e per questo motivo è l’unica che mi sono voluto portare dietro nel nuovo viaggio di “3:33”.

Una canzone d’amore, di quegli amori complicati che non sai se dureranno ma, insieme in camera da letto tutti i pensieri sembrano sparire…

Parliamo in stanza seduti

una vodka

Forse sbaglio ma è l’ultima volta

Che ti riguardo con gli occhi da dolce

Diventa rossa mentre si ritocca

Forse sbaglio ma non me ne importa

Penso al tempo non finirà presto

Più ci penso più non me ne importa

Più ci penso più non me ne

Guardami, dimmi il perché

Pensavi fosse giusto ma io non lo so

Lasciare sti pensieri

Dico forse ma

Se baciarti adesso e diventare mia

Prendiamo tutto questo dai scappiamo ora

È un errore grande da buttare via

Tu mi guardi sai che lo rifarò

Sotto sotto tu mi conosci bene

Eh eh eh…

Parliamo in stanza seduti

una vodka

Forse sbaglio ma è l’ultima volta

Che ti riguardo con gli occhi da dolce

Diventa rossa mentre si ritocca

Forse sbaglio ma non me ne importa

Penso al tempo, non finirà presto

Più ci penso più non me ne importa

Se più ci penso più non me ne

Mi grida “prendimi, portami via”

Con te vorrei scappare e non pensare a niente

Mi chiedo poi che succederà

Se dimenticarti non porterà a niente

Poi sotto le lenzuola, vedo ti senti sola

Gridavi che volevi restare con me

Sei forse te che mi puoi dare tutto

Sei forse te che non puoi darmi niente

Parliamo in stanza seduti, una vodka

Forse sbaglio ma è l’ultima volta

Che ti riguardo con gli occhi da dolce

Diventa rossa mentre si ritocca

Forse sbaglio ma non me ne importa

Penso al tempo non finirà presto

Più ci penso più non me ne importa

Se più ci penso più non me ne

Parliamo in stanza seduti, una vodka

Forse sbaglio ma è l’ultima volta

Che ti riguardo con gli occhi da dolce

Diventa rossa mentre si ritocca