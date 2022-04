Biondo: testo, audio e significato di “Gioco”, terza traccia contenuta nell’album 3:33

Biondo Gioco testo e significato.

Gioco è la terza traccia del terzo disco di Biondo, 3:33, fuori per Ada Music Italy dal 22 aprile 2022.

Biondo Gioco significato

Il brano è stato scritto da Biondo ed Emanuele Guarente e composto da Biondo con Ayden che ha anche prodotto il pezzo. Ecco come ne parla l’artista:

Gioco è una delle canzoni dell’album che più richiama le mie radici, è uno storytelling tratto da una mia storia d’amore molto confusa dove non si arriva mai a definire il tipo di rapporto che si crea con l’altra persona. La frase che riassume meglio il brano è proprio “non stiamo insieme ma insieme stiamo bene“.

Biondo gioco testo e audio

Lei mi ama ma non sto al suo gioco

se mi ama io lo so il perché

sono in aria senza droghe in corpo

se rimane nuda mentre fisso il vuoto

mentre gridi “na na” come la canzone di cui non so il nome

il suono del tuo nome

E nei tuoi occhi mi ci perdo

dici basta

dici passerà col tempo

ma non mi passa

per adesso non ci penso se ci sei te qua

non ci penso quando ci sei te qua

le tue gambe che bel suono fanno se le sfioro

quasi quasi li ci muoio solo un’ora è poco

non sono fuori luogo

spesso mi perdo nei tuoi occhi

è un altro soliloquio

sono confuso ma fra tutte scelgo sempre te

Lei mi ama ma

non sto al suo gioco

sono in aria senza droghe in corpo

se mi ama io lo so il perché

Lei mi ama ma

non sto al suo gioco

se mi ama io lo so il perché

Sono in aria senza droghe in corpo

se rimane nuda mentre fisso il vuoto

mentre fisso il vuoto

E se la prendo la prendo

così alla svelta con lei

così non capisco più niente

sembra mi leggi la mente

per ogni sorso di Jäger

scopiamo in una Mercedes

non stiamo insieme ma insieme stiamo bene

È inutile che dici è pazzo

che sono settimane che ti sto aspettando

che mi faccio due joint mi dai del drogato

non penso più a nulla adesso ti fa strano

è inutile che dici ti amo

se lanci i miei vestiti mentre litighiamo

prendo come un gioco questa vita tanto

tu con me stai giocando

Lei mi ama ma

non sto al suo gioco

sono in aria senza droghe in corpo

Lei mi ama ma non sto al suo gioco

se mi ama io lo so il perché

Sono in aria senza droghe in corpo

se rimane nuda mentre fisso il vuoto

mentre fisso il vuoto

Non penso più a nulla

tu che mi cambi l’umore come gira la luna

io volevo solamente farla sentire tua

solamente farla sentire tua

Lei mi ama ma non sto al suo gioco

se mi ama io lo so il perché

sono in aria senza droghe in corpo

se rimane nuda mentre fisso il vuoto

mentre fisso il vuoto

Se la prendo la prendo

così alla svelta con lei così

non capisco più niente

sembra mi leggi la mente

sembra mi leggi la mente