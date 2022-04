Biondo: testo, audio e significato di “Tempo”, ottava traccia contenuta nell’album 3:33

Biondo Tempo testo e significato.

Tempo è l’ottava traccia del terzo disco di Biondo, 3:33, fuori per Ada Music Italy dal 22 aprile 2022.

Biondo tempo significato

Tempo è stata scritta nel testo da Biondo e composta dall’artista con Jeremy Buxton che si occupato anche della produzione della traccia. Ecco come ne parla il cantautore:

“Tempo” è in brano che fa da colonna sonora del mio primo film, “È per il tuo bene” (Amazon Prime). È stata la mia prima esperienza in vesti di attore, al fianco di MarcoGiallini e VincenzoSalemme, ed è stato un progetto che mi ha permesso di mettermi in gioco come artista a 360°.

Biondo tempo testo e audio

Ed ho bisogno di tempo

tu hai bisogno di spazi

tu non rubare il mio tempo no

sai mi gira la mia testa se

se mi dici di si ma poi intendi di no

se mi dici di no ma poi intendi di si

ho bisogno di tempo

non sprecare il mio tempo no

Ti ho portato dentro al club ma tu odiavi i flash

ti ho portata a cena fuori ma non mangi gourmet

siamo andati a Paris ma tu odiavi il français

sai che odio queste scarpe ma le indosso per te

faccio tre passi ad est tu ti muovi ad ovest

non sembra che vuoi me ma vuoi la ragione

sei lì che guardi il cell mica guardi il cielo

so che odi il savoir-faire ma mi vuoi più serio

Dimmi perché

stai rendendo tutto così complicato, baby

giochi col mio tempo come un videogioco

perché dimmi perché baby perché

stai rendendo tutto così complicato

Ed ho bisogno di tempo

tu hai bisogno di spazi

non rubare il mio tempo no

sai mi gira la testa se

se mi dici di sì ma poi intendi di no

se mi dici di no ma poi intendi di si

e ho bisogno di tempo

non rubare il mio tempo

Ed ho bisogno di tempo

tu hai bisogno di spazi

non rubare il mio tempo no

sai mi gira la testa

se mi dici di si ma poi intendi di no

se mi dici di no ma poi intendi di si

ho bisogno di tempo

non rubare il mio tempo

E vedevo del blue la mia giacca Denim

ti vedo triste ma non hai problemi

tieni il tuo cuore dentro una prigione

ma respirando sei la mia ora d’aria

avessi solo un terzo di quello che ho perso sai

vorrei parlarti vis a vis non solo su Facetime

siamo l’inizio della fine

siamo l’after show

siamo un assolo di chitarra siamo i Rolling Stones

Dimmi perché

stai rendendo tutto così complicato babe

giochi col mio tempo come un videogioco

perché dimmi perché baby perché

stai rendendo tutto così complicato

Ho bisogno di tempo

tu hai bisogno di spazi

non rubare il mio tempo

sai mi gira la testa

se mi dici di si ma poi intendi di no

se mi dici di no ma poi intendi di si

ho bisogno di tempo

non rubare il mio tempo no

Ed ho bisogno di tempo

tu hai bisogno di spazi

non rubare il mio tempo no

sai mi gira la testa

semi dici di si ma poi intendi di no

se mi dici di no ma poi intendi di si

ho bisogno di tempo

non rubare il mio tempo no

E ho bisogno di tempo

tu hai bisogno di spazi

non rubare il mio tempo no

sai mi gira la testa

se mi dici di si ma poi intendi di no

se mi dici di no ma poi intendi di si

ho bisogno di tempo

non rubare il mio tempo no