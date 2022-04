Biondo: testo, audio e significato di “Falling down”, sesta traccia contenuta nell’album 3:33

Biondo Falling down testo e significato.

Falling down è la sesta traccia del terzo disco di Biondo, 3:33, fuori per Ada Music Italy dal 22 aprile 2022.

Biondo falling down significato

Il brano è stato scritto nel testo da Biondo, Oli e Jack Skyler e composto da Biondo e Jack Skyler. Quest’ultimo ha anche prodotto la traccia. Ecco come ne parla l’artista…

È una canzone sperimentale, le voci che sentite nei ritornelli sono del mio migliore amico Antonio e sono molto contento di averlo incluso in questo progetto. Antonio è sempre stato al mio fianco e mi è sembrato doveroso ringraziarlo in questo modo

Biondo Falling down testo e audio

Lei balla nuda su di me

parigine sul parquet

fumo in camera d’hotel

baby ora vattene

Sguardi vuoti nel prive

la bacio mentre guardo te

vecchie foto dentro al cell

vorrei mandartele

ma so che non è giusto

non adesso

ti ho cercata nelle droghe e

nello specchio

noi eravamo molto più di tutto questo

ti ho mandato più di ciò che ho chiesto

Ora balli nuda su di me

stanza rosa luci al led

Girl I’m falling down

girl i’m falling down

I’m falling down

girl I’m falling down

girl I’m falling down

Shawty dimmi se mi vedi negli altri

se la notte resti sveglia a pensarmi

mi chiami ancora dici che vuoi distrarti

poi mi ritrovi al terzo drink ad un party

ma non parli

pensa che nemmeno volevo andarci

ora balli nuda su di me

Girl I’m falling down

girl I’m falling down

girl I’m falling down

I’m falling down

girl I’m falling down

girl I’m falling down

falling down

I’m falling down

down, down

girl I’m falling down