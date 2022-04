Biondo: testo, audio e significato di “3:33”, nona traccia contenuta nell’omonimo album

Biondo 3:33 testo e significato.

3:33 è la nona traccia nonché title track del terzo disco di Biondo fuori per Ada Music Italy dal 22 aprile 2022.

Biondo 3:33 significato

In questo brano Biondo duetta con Miska con cui ha scritto il testo del pezzo. La musica invece è stata composta da Biondo con Ayden che ha anche prodotto la traccia. Ecco come ne parla l’artista…

La title track è una canzone che nasce da uno sfogo avuto in piena notte, appunto alle 3:33, un numero che è anche ricorrente nella mia vita.

Biondo 3:33 testo e audio

Quanto è freddo questo appartamento

sarà il vuoto che hai lasciato dentro

C’è il tuo cuscino che ancora mi fissa

perché in fondo mi merito questo

E questo whisky di troppo mi parla

dice che sono un codardo e non sbaglia

Perché è un bugiardo purtroppo non cambia

e mi ripete che dovrei ignorarti (dovrei ignorarti)

e forse posso provarci

ma quello che è stato non posso ignorarlo

Perché solo noi in fondo possiamo capire sto sentimento

che ci divora, ci mangia dentro

Fa 1000 giri ma torna indietro

e fa più male ogni volta che torna da me

Sono le 3:33 il tuo fantasma è con me

Dice che non se ne va

che non mi perdonerà

Non riesco a ridere, scrivere

anche dormire è impossibile

da quando sei andata via

non sono stato più in me

Sono le 3:33 il tuo fantasma è con me

Dice che non se ne va

che non mi perdonerà

Non riesco a ridere, scrivere

anche dormire è impossibile

da quando sei andata via

non sono stato più in me

Quello che saremo non sarà solo un ricordo

te lo giuro amore che se scappi ti rincorro

ma se non ti trovo poi ti aspetterò in quel posto

perché sai da solo a volte non mi riconosco

baby quale pausa tu per me sei casa

tu sei il mio rifugio che da tutto mi ripara

qui l’unica cosa che sa come si ama

quello che diceva dopo me lo dimostrava

Quindi amami e fallo di nuovo

fino a sentirti prendere fuoco

tanto l’anima poi non si brucia

e non tradirò la tua fiducia

quindi amami e fallo di nuovo

anche se non so più che ore sono

solo tu mi hai colmato quel vuoto babe

Sono le 3:33 il tuo fantasma è con me

Dice che non se ne va

che non mi perdonerà

Non riesco a ridere,

scrivere anche dormire è impossibile

da quando sei andata via

non sono stato più in me

Sono le 3:33 il tuo fantasma è con me

Dice che non se ne va

che non mi perdonerà

Non riesco a ridere, scrivere

anche dormire è impossibile

da quando sei andata via

non sono stato più in me