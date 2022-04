Biondo: testo, audio e significato di “20 novembre”, quinta traccia contenuta nell’album 3:33

Biondo 20 novembre testo e significato.

20 novembre è la quinta traccia del terzo disco di Biondo, 3:33, fuori per Ada Music Italy dal 22 aprile 2022.

Biondo 20 novembre significato

Il brano è stato scritto da Biondo insieme a Joao Ratini, in arte Joao, che duetta con lui. Ecco come ne parla Biondo:

È la canzone più reale che io abbia mai scritto, è cruda, racconta tante verità non dette, l’altro lato della medaglia della fama che la maggior parte delle persone non riesce a percepire. È il brano del disco a cui sono più legato.

Biondo 20 novembre testo e audio

Siamo soli io e te

in un fermo immagine

chiuso in un istante

a pensare a noi

io lo so io lo so come stai

se non pensi a me

che mi cerchi alle feste

ma non ci vediamo dal 20 novembre

Ero solo con due amici un cassetto pieno di sogni

ora ciò che mi porto dietro è un bagaglio con dei ricordi

sono a Milano e prendo un volo per il sud Italia

uno di loro ora è depresso l’altro mi diffama

Siamo scappati lontani per registrare

e non siamo tornati indietro perché non c’erano soldi

forse era meglio quando non c’erano i soldi

noi fumavamo scherzando su quegli stronzi

sulle panchine sognando giorni migliori

ascoltando gli americani

crescendo coi nostri errori

sai quanto brutto essere famosi ma sentirsi soli

sai quanto è brutto essere ricchi ma sentirsi vuoti

So che vorresti spezzarmi il cuore

ma non provo più dolore

però ti chiedo di fare attenzione

fuori piove

sto di malumore

mi baci e perdo il conto delle ore

e so che anche gli uomini piangono per amore

La fama dà la fama toglie

un po’ come il tuo amore

sembrava un sogno ad occhi aperti invece eccomi qui

a raccontarci al passato come in un telefilm

tu eri la parte migliore ti giuro credimi

mademoiselle ma cherie

so che non è colpa tua

so che **** mi odiava già dall’inizio

mi descriveva come fossi un mostro

io mi sentivo sempre fuori posto

so che **** vorrebbe rubarti i sogni

perché crede che da sola non tu non sia all’altezza

e tutto questo sai ti rende fragile

tu che sei bella ma troppo influenzabile

So che vorresti spezzarmi il cuore

ma non provo più dolore

però ti chiedo di fare attenzione

fuori piove, sto di malumore

ti bacio e perdo il conto delle ore

e so che anche gli uomini piangono per amore

Ero felice al disco d’oro, incazzato nel disco dopo

le notti in paranoia pensando che fosse poco

mia madre spaventata mi chiede perché non dormo

da quel 20 novembre ti giuro ho toccato il fondo

il tempo cura ogni ferita è una cazzata

cammino lungo la strada ma è quasi sempre in salita

la mia psicologa è stata come un’amica

ho ricordi di questa vita ma anche di quella prima

sono scappato via da Roma senza niente

cercando una soluzione, cercando il vero Simone

parlo con te che ti rispecchi nelle mie parole

stammi più vicino ho bisogno del vostro amore

So che vorresti spezzarmi il cuore

ma non provo più dolore

però ti chiedo di fare attenzione

fuori piove

sto di malumore

ti bacio e perdo il conto delle ore

e so che anche gli uomini piangono per amore