10 Ottobre 2025
10 Ottobre 2025

Annalisa, testo e significato di “Una tigre sul letto continua a parlarmi”, l’outro di “Amica” e del disco “Ma io sono fuoco”

"Ma io sono fuoco", il nuovo disco di Annalisa, è una dichiarazione di identità in 11 canzoni

Una tigre sul letto continua a parlami testo significato
Annalisa, Una tigre sul letto continua a parlarmi: significato del testo della decima traccia traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco

ANNALISA, “Una tigre sul letto continua a parlarmi“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Una tigre sul letto continua a parlarmi  in realtà è l’outro, direttamente collegato, della traccia precedente, Amica. Proprio come raccontato dalla voce di Annalisa c’è il tempo che passa veloce ma che in qualche modo ritorna e ci siamo noi che lo rincorriamo e lo divoriamo mentre lui fa lo stesso con noi.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

TESTO DEL BRANO

Quanto tempo
consumato
andato futuro passato
un trattato sugli sbagli
c’è una tigre sul letto continua a parlarmi
di come fare a cambiare
Fa paura bruciare per sempre o per poco
ma io sono fuoco
c’è qualcosa che mi brucia
ma io sono fuoco
tra le fiamme a piedi nudi
ma io sono fuoco
Quando è tutto da rifare
Io mi posso trasformare
Pensi che mi faccia male
Ma io sono fuoco

Una notte non va via
Non va via
Resta solo la mia
La tua malinconia
Una notte non va via
Non va via
È soltanto la mia
La tua malinconia
Una notte non va via
Non va via
Resta solo la mia
La tua malinconia
Una notte non va via
Non va via
È soltanto la mia
La tua malinconia

Sono io col fuoco
Ma io sono fuoco
Sono io col fuoco
Sono io

 

Cerca su A.M.I.