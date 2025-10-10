Annalisa, testo e significato di “Una tigre sul letto continua a parlarmi”, l’outro di “Amica” e del disco “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Una tigre sul letto continua a parlarmi: significato del testo della decima traccia traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”

ANNALISA, “Una tigre sul letto continua a parlarmi“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Una tigre sul letto continua a parlarmi in realtà è l’outro, direttamente collegato, della traccia precedente, Amica. Proprio come raccontato dalla voce di Annalisa c’è il tempo che passa veloce ma che in qualche modo ritorna e ci siamo noi che lo rincorriamo e lo divoriamo mentre lui fa lo stesso con noi.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

TESTO DEL BRANO

Quanto tempo

consumato

andato futuro passato

un trattato sugli sbagli

c’è una tigre sul letto continua a parlarmi

di come fare a cambiare

Fa paura bruciare per sempre o per poco

ma io sono fuoco

c’è qualcosa che mi brucia

ma io sono fuoco

tra le fiamme a piedi nudi

ma io sono fuoco

Quando è tutto da rifare

Io mi posso trasformare

Pensi che mi faccia male

Ma io sono fuoco

Una notte non va via

Non va via

Resta solo la mia

La tua malinconia

Una notte non va via

Non va via

È soltanto la mia

La tua malinconia

Una notte non va via

Non va via

Resta solo la mia

La tua malinconia

Una notte non va via

Non va via

È soltanto la mia

La tua malinconia

Sono io col fuoco

Ma io sono fuoco

Sono io col fuoco

Sono io